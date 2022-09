FC Schunter chancenlos gegen das Ex-Schlusslicht

Die vermeintlich leichtesten Spiele sind oft die schwersten: Gegen den zuvor noch punktlosen 1. FC Wolfsburg verloren die Bezirksliga-Fußballer des FC Schunter nach enttäuschender und ideenloser Vorstellung völlig verdient mit 0:2 (0:0).

Vor allem im Spiel nach vorne hakt es derzeit beim FC Schunter

Nach zuvor vier Punkten aus zwei Spielen wollte die Elf von Trainer Julien Wossmann gegen die Wolfsburger nun das nächste Erfolgserlebnis, doch dafür hat die Leistung einfach nicht gestimmt. „Der 1. FC hat völlig verdient gewonnen“, sagte Wossmann. „Ich weiß nicht was los ist, nach vorne funktioniert bei uns zurzeit einfach gar nichts.“

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Durchgang 1 sahen die Zuschauer ein Spiel mit sehr wenig Torraumszenen – und wenn Gefahr aufkam, waren die Gäste dafür verantwortlich. Zur zweiten Hälfte wollte Wossmann für neue Impulse sorgen, wechselte gleich dreifach. „Wir wurden zwar etwas besser, aber wir hatten trotzdem keine guten Möglichkeiten.“ Der einzig nennenswerte Abschluss in 90 Minuten war ein Kopfball von Felix Sandmann nach einer Ecke.

Schunter spielt derzeit anderen Fußball als noch in der Aufstiegssaison

Defensiv stand Schunter dafür relativ stabil, viel ließen die Hausherren nicht zu – aber eben genug, um die drei Punkte mitzunehmen. Zweimal bediente Wolfsburgs Orhan Shala – laut Wossmann der beste Spieler auf dem Platz – seine Mitspieler, zweimal klingelte es in Schunters Kasten. „Wenn Wolfsburg seine Chancen besser ausspielt, verlieren wir noch höher.“

Was den FC-Coach besonders wurmt, ist die Art der Niederlage. „Wir haben einen ganz anderen Fußball gespielt, als noch in der Aufstiegssaison. Wir schlagen die Bälle einfach blind nach vorne, statt mal ins Dribbling zu gehen oder einen Doppelpass zu spielen“, ärgerte sich Wossmann. „Wir sind zurzeit einfach alle nicht so gut drauf. Dieses Spiel war ein riesiger Rückschritt für uns.“

Tore: 0:1 Mekpagbe (57.), 1:1 Öndes (79.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de