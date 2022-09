Die Aufholjagd der SV Lauingen Bornum wird früh unterbrochen

Überraschend hohe Niederlage für die SV Lauingen Bornum: Der Fußball-Bezirksligist verlor auf dem ungewohnt kleinen Kunstrasenplatz beim zuvor sieglosen MTV Hondelage mit 1:6 (0:3).

„Wir kamen nicht gut in die Partie, hatten auf dem Platz unsere Probleme“, gestand SV-Coach Marcel Schoolmann. „Die Strafraumkante ist einen Meter von der Seitenlinie entfernt und mit einem Pass in die Tiefe ist man bereits durch.“ Gut 20 Minuten benötigte die SV, um ins Spiel zu finden – da lag sie bereits mit 0:2 hinten. „Bis zur 40. Minute hatten wir dafür eine gute Phase, zwei unserer Abschlüsse wurden auf der Linie geklärt“, erklärte Schoolmann. Quasi aus dem Nichts viel dann das 0:3.

Nach dem 1:3 vergibt die SV die Chance aufs 2:3 und wird danach ausgekontert

Dem FC Heeseberg war es am Freitagabend gelungen, nach einen 0:3-Rückstand zur Pause noch einen Punkt gegen Hondelage zu holen. „Das wollten wir auch schaffen“, so Schoolmann. Und sein Team war zunächst auf einem guten Weg. Joscha Frohbart erzielte in Minute 50 das 1:3, nur wenig später hatte Raphael Spilker die Chance auf den Anschluss – doch er vergab. Hondelage fand daraufhin wieder besser ins Spiel und schraubte das Ergebnis durch die zahlreichen Kontersituationen in die Höhe.

„Wir haben heute wieder gesehen, dass man bestraft wird, wenn man nicht zu 100 Prozent da ist“, resümierte Marcel Schoolmann. „Hondelages Sieg ist am Ende zwar verdient, aber ein 1:6 ist zu deutlich. Der Sieg ist zumindest zwei oder drei Tore zu hoch ausgefallen.“

Tore: 1:0 M. Broders (15.), 2:0 Hinz (18.), 3:0 M. Broders (40.), 3:1 Frohbart (51.), 4:1, 5:1 O. Broders (59., 72.), 6:1 M. Broders (86.).

