Lehre stellt im Schlussspurt den Auftakterfolg sicher

Einen ungefährdeten 31:21 (15:11)-Heimerfolg gegen den MTV Braunschweig III feierte der VfL Lehre am 1. Spieltag in der Staffel Ost der Handball-Landesliga. Der Sieg der Lehrschen stand gegen die nur mit neun Spielern angetretenen Braunschweiger zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Frage.

Den Grundstock für den Auftaktsieg legten die Hausherren früh. Nach 12 Minuten lagen sie bereits mit 8:1 vorne. Braunschweigs Drittvertretung hatte dem Tempowirbel des VfL zunächst nichts entgegenzusetzen. „Wir haben in der Anfangsphase wirklich gut gespielt, alle Vorgaben umgesetzt und vorne gut getroffen“, sagte VfL-Trainer Hannes Ermisch.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bis zum 12:5 (19.) hielten die Lehrschen den Vorsprung, ehe sie sich eine Auszeit genehmigten und zuließen, dass sich auch die Gäste am bis dahin einseitigen Spiel beteiligen. „Die Braunschweiger kamen zu zwei, drei einfachen Toren. Das hat sie wieder aufgebaut“, berichtete Ermisch. Die Gäste aus der Löwenstadt nahmen die Einladung des VfL dankend an und hatten beim Stand von 14:11 (28.) für die Hausherren wieder Kontakt zum VfL.

Bis Mitte der zweiten Hälfte blieb die Partie ausgeglichen. Lehre – ebenfalls noch nicht in Bestbesetzung, da Außenspieler Maik Jacobitz am Spieltag heiratete – legte zwar stets vor, doch die Gäste ließen sich bis zum 21:19 (45.) einfach nicht abschütteln. „Am Ende hat meine Mannschaft sich aber selbst aus dem kleinen Tief geholt“, sagte Ermisch. Ein 6:0-Tore-Lauf des VfL bis zur 53. Minute sorgte für klare Verhältnisse. „Für den Auftakt war unsere Leistung okay“, resümierte Ermisch. „Für’s Selbstvertrauen war der Sieg Gold wert.“

VfL: Lempart, Gomula – Wenzel, Christian Rothermund, Tom Rothermund 1, Schade 7, Urban 1, Margraf 5, Schmidt 6, Fischer 3, Alcape Meyer 4.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de