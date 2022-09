2:2 – Schunter erst unterirdisch, dann mit großer Moral

45 besorgniserregende Minuten erlebte der Fußball-Bezirksligist FC Schunter beim MTV Isenbüttel. Doch der Aufsteiger zeigte nach dem Seitenwechsel ein ganz anderes Gesicht und erkämpfte sich bei den Hehlenriedern einen verdienten Punkt. 2:2 (2:0) hieß es nach zwei ungleichen Halbzeiten.

Wie bereits angedeutet, fand Schunter zunächst nicht in die Partie. Keine fünf Minuten waren gespielt, da kombinierte sich der MTV durch, Adrian Jaesch musste nur noch zur Führung einschieben. Schunter wirkte von der Rolle, hatte mit den früh anlaufenden Isenbüttelern große Probleme, so auch in der 9. Minute. Nach eigenem Abstoß verlor Schunter den Ball tief in der eigenen Hälfte. Isenbüttel schaltete wieder schnell, Mehmet Hajdaraj netzte zum 2:0 ein. „Zur Halbzeit hätten wir mit 0:6 hinten liegen müssen“, gestand Schunters Trainer Julien Wossmann ein. „Das war mit das schlechteste, was ich je gesehen habe.“

In Unterzahl kommt der FC Schunter zurück

In Durchgang 2 stellte Wossmann um und wechselte gleich dreifach. Das machte sich bezahlt, der FC war nun besser in der Partie. Marvin Winter erwies seinem Team dann jedoch einen Bärendienst, er sah wegen Nachtretens die rote Karte. Doch auch mit einem Mann weniger drückten die Gäste aufs Gaspedal, Amed Koulibaly gelang in Minute 75 der Anschlus. Keine drei Zeigerumdrehungen später war Marc Rosburg frei durch und traf zum mittlerweile verdienten Ausgleich. In der Schlussphase wollten beide Teams den Sieg, den „Lucky Punch“ konnte aber keiner mehr setzen.

„Ich habe mit den Umstellungen zur Pause natürlich auf Besserung gehofft, mit so einer zweiten Halbzeit habe ich aber nicht gerechnet“, meinte Wossmann. „Fußballerisch war es dann top, und wir haben eine tolle Moral bewiesen.“

Tore: 1:0 Jaesch (5.), 2:0 Hajdaraj (9.), 2:1 Koulibaly (75.), 2:2 Rosburg (78.). Rot: Winter (67., FC).

