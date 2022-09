1:1 in Rotenburg – Rick belohnt die FSV Schöningen spät

Die Serie hält: Daniel Reiche (in Grau) und die FSV Schöningen blieben auch im fünften Oberliga-Spiel in Folge ohne Niederlage. In Rotenburg gab es ein 1:1.

Die tolle Serie des Oberliga-Neulings hält: Mit dem 1:1 (0:0)-Remis beim Rotenburger SV blieben die Fußballer der FSV Schöningen auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen.

Bereits um 10 Uhr vormittags waren die Schöninger mit dem Bus in Richtung Rotenburg (Wümme) aufgebrochen. Nach einer kurzen Pause gegen Mittag und einer kleinen Mahlzeit (Nudeln mit Thunfisch) ging es weiter. Nach Ankunft auf dem Sportgelände in Rotenburg war noch ein kurzer gemeinsamer Spaziergang angesagt. „Das machen wir immer so – und das wollen wir auch beibehalten“ erklärte FSV-Coach Bastian Breves..

Philipp Nabel und Daniel Reiche bewahren die FSV vor einem Rückstand

Doch zum Spiel: Bei strömendem Regen hatten die Gastgeber schon nach drei Minuten ihre erste Möglichkeit. Nach einer Flanke kam ein Rotenburger frei zum Kopfball, setzte ihn aber zum Glück für die FSV hoch über den Kasten. Kurz darauf hatte auch die FSV ihre erste gute Chance, doch Daniel Reiche wurde in guter Position regelwidrig vom Ball getrennt. Der anschließende Freistoß brachte nichts ein.

Beide Teams bemühten sich auf dem tiefen Boden weiter, ohne jedoch spielerische Akzente setzen zu können. Nach zwei Ecken in Folge musste zunächst FSV-Keeper Philipp Nabel sein ganzes Können aufbieten, um sein Team vor einem Rückstand zu bewahren, und kurz darauf bereinigte Daniel Reiche eine gefährliche Situation (35.) in höchster Not. Es blieb ein Kampfspiel auf Augenhöhe, vielleicht mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. So blieb es beim 0:0 zu Pause. Das von Bastian Breves angestrebte Ziel, zur Halbzeit in Führung zu liegen, wurde also auch im siebten Punktspiel nicht erreicht.

Gleich nach Wiederanpfiff ein schneller Konter der Hausherren, doch auch hier blieb Nabel Sieger. Der tiefe Boden kostete viel Kraft, so dass Breves nach 58 Minuten erstmals wechselte. Und plötzlich lief das Spiel bei der FSV. Kurz darauf fast das 1:0 für die Gäste durch Stefan Goebel, doch der Treffer wurde wegen Abseits nicht gegeben. Die Gäste drängten weiter: Nach einem Foul an Luca Caringi direkt an der rechten Strafraumecke, scheiterte Lennert Hoffie nur knapp mit seinem Freistoß. Die Breves-Elf schien nun daruf und dran zu sein, auf die Siegerstraßes einzubiegen, doch wie aus dem Nichts fiel dann die Führung für Rotenburg durch Erik Köhler (83. Minute).

Schöningens Coach Breves spricht von einem gerechten Unentschieden

Aber wie schon in einigen Spielen zuvor gaben die Schöninger nicht auf und schafften durch den eingewechselten Jens-Olaf Rick (90.) doch noch den verdienten Ausgleich. „Bei den Bedingungen konnten man kein Spiel auf hohem technischem Niveau erwarten. Das Unentschieden ist gerecht“, fasste FSV-Coach Bastian Breves zusammen.

FSV: Nabel – Caringi (90.+3 Poley) Goebel, Niemann (87. Werner), Behling – Reiche, Evljuskin – Elsner, Kohl (57. Ademeit), Hoffie (82 Wahlig) – Münch (57. Rick).

Tore: 1:0 Köhler (83.), 1:1 Rick (90.).

