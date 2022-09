FC Vatan gewinnt Stadtduell in Königslutter

Es war der Spieltag der Dreierpacks in der Fußball-Kreisliga: Gleich fünf Akteure netzten bei den Erfolgen ihrer Mannschaft dreifach. So entschied Sedat Krusevci das Stadtduell in Königslutter mit seinen drei Treffern zu Gunsten des FC Vatan, auch Olaf Glatz erzielte alle Tore beim 3:1-Sieg der FSV Schöningen II in Frellstedt. Getoppt wurde das nur noch von Danndorfs Jannik Niermann.

FC Vatan Spor Königslutter – SG Rottorf/Viktoria Königslutter 3:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 S. Krusevci (44., 51., 63.). Gelb-Rot: Adam (Vatan, 88.).

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Eine 1 mit Sternchen“ verteilte Vatans Trainer Serkan Cil an Sedat Krusevci, der die feldüberlegnen Gastgeber zum verdienten Sieg schoss. „In der ersten Halbzeit hatte die SG kaum Offensivaktionen, allerdings haben wir unseren Ballbesitz auch nicht gut ausgespielt. Wir haben uns auch mit den Bedingungen etwas schwergetan“, schilderte Cil. Kurz vor dem Pausenpfiff zimmerte Krusevci die Kugel nach einem Doppelpass mit Melkon Lazaryan dann aber in den Winkel. Die Einwechslungen von Tolga Oguz und Mohammad Qasemi zur zweiten Halbzeit „haben uns weitere positive Impulse verliehen“, sagte Cil. „In Arjen-Robben-Manier“, so Vatans Coach, legte Krusevci wenige Minuten nach Wiederbeginn den zweiten Treffer nach. Cil: „Danach haben wir es recht locker runtergespielt, ohne die Oberhand zu verlieren. Nach dem 1:6 gegen den HSV war dieser Derbysieg, noch dazu zu null, wichtig für die Köpfe.“

MTV Frellstedt ­– FSV Schöningen II 1:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 O. Glatz (36., 60.), 1:2 Deuse (77./FE), 1:3 O. Glatz (90.+1).

„Gemessen an unserer personellen Situation“, so MTV-Trainer Tobias Korona, der einen Mix aus Spielern der ersten, zweiten und Ü32-Mannschaft aufbieten musste, „war ich absolut positiv überrascht“. Sein Team habe streckenweise gut mitgespielt und sogar selbst in Führung gehen können. Erst nach etwa einer halben Stunde erhöhten die Gäste den Druck etwas – und gingen dann auch in Führung. Nach Jonas Deuses Anschlusstreffer schnupperte Frellstedt noch mal an der Überraschung, wurde in der Nachspielzeit aber ausgekontert. „Am Ende hat die FSV verdient gewonnen, trotzdem war es definitiv eine Leistung, auf der wir aufbauen können.“

TSV Barmke – TSV Grasleben 7:2 (4:0). Tore: 1:0, 2:0 Schilken (15., 25.), 3:0 L. Bodtke (42.), 4:0 Hahn (45.), 5:0 Ott (54.), 6:0 Schilken (57.), 7:0 Schulze (59.), 7:1, 7:2 Jaeger (64., 82.).

Erster Saisonsieg für die Elf von Trainer Rudi Sorge junior. Ein Schlüssel: Die Gastgeber spielten, nachdem sie früh eine Schwachstelle bei Grasleben ausgemacht hatten, konsequent über ihre rechte Angriffsseite. Nutznießer war Robin Schilken, der die Treffer zum 1:0 und 2:0 erzielte und später ein weiteres Tor nachlegte. „Uns kam auch zugute, dass Grasleben mitspielen wollte“, sagte Barmkes Trainer. Die Gäste vergaben ihre „zwei, drei guten Chancen“ in der ersten Halbzeit jedoch. „Wir haben dieses Mal wirklich gut nach vorne gespielt“, sagte Sorge. Erst nach dem 7:0, als Barmke mehrere Gänge runtergeschaltet hatte, betrieben die Gäste noch zweimal Ergebniskosmetik.

SV Esbeck – TSV Danndorf 0:4 (0:1). Tore: 0;1, 0:2, 0:3, 0:4 Niermann (19., 49., 60., 75.).

Nach dem 7:0 gegen Wendhausen, ließ der TSV auch gegen den nächsten Aufsteiger nichts anbrennen. Mit seinen Saisontreffern 5 bis 8 sorgte Jannik Niermann nicht nur für den Sieg der Danndorfer, sondern auch dafür, dass sie weiter von der Tabellenspitze grüßen. Esbeck wartet derweil weiter auf den ersten Punktgewinn der Saison.

TuS Essenrode – SG Sundern 1:2 (1:1). Tore: 0:1 D. Gabriel (1.), 1:1 Dohmes (30.), 1:2 Wegener (61.). Rote Karte: F. Kirsch (TuS, 51.).

Nach nur etwa 30 Sekunden waren alle Vorgaben von TuS-Trainer Roland Weisheit über den Haufen geworfen. „Nach einem Ballverlust im Spielaufbau konnten wir uns nicht wieder rechtzeitig sortieren“, beschrieb er den frühen Gegentreffer. Doch Essenrode zeigte Moral, kämpfte sich rein. „Nach und nach haben wir komplett die Spielkontrolle übernommen, hatten aber zu wenig Zwingendes“, erklärte Weisheit. Dann fand ein Freistoß von Yannick Dohmes, vorbei an Freund und Feind im Strafraum, den Weg ins Tor. In Minute 51 gerieten die Hausherren dann in Unterzahl. Der Ballbesitz kippte zugunsten der SG. „Das zweite Gegentor hätten wir aber auch zu elft kassiert“, so der TuS-Trainer zum Fernschuss von SG-Kapitän Felix Wegener.

TB Wendhausen – TSV Germania Helmstedt 2:8 (0:6). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Saadou (19., 23., 34.), 0:4, 0:5 Gerhardt (37., 40.), 0:6 Inasaridze (45./FE), 1:6 Hartmann (46.), 2:6 Breitsohl (53.), 2:7 Inasaridze (71.), 2:8 Gerhardt (84.).

Gleich zwei „Dreierpacker“ gab es beim Sieg des TSV Germania. Zunächst schnürte Ismail Saadou einen Hattrick, dann ließ Steven Gerhardt zwei Treffer folgen. „In der ersten Halbzeit haben wir den Gegner total dominiert, da lief es aus einem Guss bei uns“, freute sich Helmstedts Coach Nils Schräder. „Einzig nach dem Seitenwechsel hatten wir 15, 20 schwache Minuten, in denen wir keinen Zugriff hatten.“ Nach einigen Wechseln gewann das Spiel der Gäste aber wieder an Struktur – und Gerhardt ließ noch seinen dritten Treffer folgen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de