TSG Königslutter bietet Vizemeister über drei Viertel Paroli

Da war einfach nicht mehr drin: Trotz guter Leistung und einer gegenüber dem Auftaktspiel beim ASC Göttingen III deutlich gesteigerten Wurfquote verloren die Landesliga-Basketballer der TSG Königslutter auch ihr zweites Saisonspiel gegen das starke Team von Pro Basketball Göttingen mit 90:106 (25:18, 20:33, 25:26, 20:29).

„Auch wenn das Ergebnis letztlich deutlicher ausgefallen ist als es der Spielverlauf hergegeben hat, ist das eine Niederlage, mit der wir leben können“, sagte TSG-Spielertrainer Christian Schöndube. „Wir haben ein wirklich gutes Spiel gemacht, mannschaftsdienlich agiert und uns in der Defense gegenseitig gut geholfen. Der Gegner war dieses Mal aber wirklich sehr gut – und vor allem schnell.“

Beim Team von Pro Basketball, das in der vergangenen Spielzeit Zweiter der Landesliga geworden war, handelt es sich um die Spieler der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga-Mannschaft (NBBL, U19) der BG Göttingen. „Bei deren Tempo kamen wir eben nicht immer hinterher. Aber wir sind im Schnitt auch fast alle doppelt so alt“, fügte Schöndube grinsend hinzu.

Die Gastgeber erwischten zunächst aber den besseren Start und gingen mit 14:7 in Führung. Dieses Sieben-Punkte-Polster verteidigten sie auch bis zur ersten Viertelpause, weil die Göttinger bis dahin nur einen ihrer zahlreichen Dreier-Versuche trafen. „Da haben alle, selbst die Center, von draußen abgedrückt. Das war nicht einfach zu verteidigen“, schilderte Schöndube. Und ab dem zweiten Abschnitt fielen die Distanzwürfe der Gäste dann auch – und wie. Mit fünf erfolgreichen Dreiern innerhalb von nicht mal vier Minuten (insgesamt sieben in diesem Viertel) gingen die Göttinger in Führung.

Die TSG blieb zwar bis zum Beginn der letzten zehn Minuten in Schlagdistanz (70:77), ließ allerdings an der Freiwurflinie über das gesamte Spiel 17 Punkte und damit die Chance auf einen knapperen Spielstand liegen. „Göttingens Sieg ging am Ende aber auch völlig in Ordnung“, sagte Schöndube.

TSG Königslutter: Collignon 22 Punkte/4 Dreier, Föllmer 6, Frassek 6, Jenrich 2, Kleemann, Lopez 7, Meyer 10/1, Sager 4, Schöndube 14/2, Stump 19.

