Für den KSV Helmstedt gibt’s auswärts wieder nichts zu holen

Burghard Täger, mit 749 Holz noch Helmstedts Bester, und das KSV-Team blieben in Mülheim ohne Chance.

Auch die Rückreise vom zweiten Auswärtsspiel der Saison mussten die Schere-Kegler des Zweitligisten KSV Helmstedt mit leerem Gepäck antreten. Beim SK Mülheim unterlagen sie deutlich mit 0:3 (21:57, 4248:4959).

Vor sechs Jahren hatte der KSV schon einmal auf den Mülheimer Kunststoffbahnen gespielt, und genau wie 2016 blieben die Helmstedter auch dieses Mal chancenlos. Schon im ersten Block spielten die beiden Tagesbesten Andreas Happe (840 Holz/11 Einzelwertungspunkte) und Joachim Pohl (868/12) für die Gastgeber gegen die Helmstedter Stefan Seibt (723/4) und Benjamin Keipert (651/1) einen üppigen Vorsprung von 334 Holz heraus.

Etwas besser lief es aus KSV-Sicht für Siegfried Kruschke (704/3) und Burghard Täger (749/6) im zweiten Durchgang, doch auch sie konnten mit ihren Gegnern, Stefan Schröter (795/7) und Michael Kolba (829/9), bei Weitem nicht Schritt halten. Im letzten Block waren Michael Heim (733/5) und Pasqual Eberlein (688/2) um Schadensbegrenzung bemüht, reihten sich aber leistungsmäßig bei ihren Teamkollegen ein. Die Mülheimer Michael Kuenkamp (831/10) und Heiko Störig (796/8) kontrollierten das Spiel bis zuletzt nach Belieben.

Nun gilt es für das KSV-Team, sich schnell auf das nächste Heimspiel zu fokussieren. Am kommenden Samstag ist von 13 Uhr an der CfK GW 65 Rösrath aus dem Bergischen Land an der Von-Guericke-Straße zu Gast.

rst

