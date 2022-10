Frellstedterinnen liefern gelungene Generalprobe für die DM

Sie scheinen bereit zu sein für die deutsche Meisterschaft: Die Frellstedterinnen Theresa Sielemann (in Rot, von links) und Luisa Artmann setzten sich beim "Final Six" in Darmstadt durch.

Ohne Druck konnten Luisa Artmann und Theresa Sielemann von der RSV Frellstedt am vergangenen Wochenende beim „Final Six“ im Radpolo der Elite in Darmstadt starten. Bei dem Turnier ging es um die letzten Qualifikationspunkte für die deutsche Meisterschaft, die am kommenden Sonntag in Mainz stattfindet. Das RSV-Duo hatte dank seines zweiten Platzes in der Bundesliga und dem Gewinn des Deutschlandpokals sein Ticket bereits sicher.

So nutzten Artmann und Sielemann das „Final Six“ zur Vorbereitung auf das Saisonhighlight. Sie spielten locker auf und ließen zum Auftakt bei ihrem 6:2-Erfolg dem VC Darmstadt keine Chance. Die erste Halbzeit ihres zweiten Spiels verschliefen die beiden jedoch ein wenig und lagen gegen den RSV Jänkendorf zur Pause mit 2:3 zurück. Im zweiten Abschnitt steigerten sich die Frellstedterinnen – kurz vor Schluss lagen sie mit 6:5 in Front. Dann nutzte der Gegner aber noch einen letzten Strafstoß zum 6:6-Endstand.

Gegen den Reideburger SV II riefen Artmann und Sielemann ihr Können wieder von Beginn an ab und setzten sich sehr deutlich mit 10:3 durch. Weil sie sich auch im letzten Spiel gegen die RSG Ginsheim gerade im Angriff stark präsentierten, fuhren sie einen 8:4-Sieg ein, der ihnen in der Endabrechnung Platz 1 bescherte. Für das RSV-Duo war es eine gelungene Generalprobe für die „Mission Titelverteidigung“ am Sonntag.

Chancen für erneuten Frellstedter Coup stehen nicht schlecht

Dann wird nach zwei Jahren Pause erstmals wieder ein deutscher Meister im Radpolo der Elite gekürt – Sielemann und Artmann reisen nach ihrem Triumph in 2019 als Titelverteidigerinnen nach Mainz. Obwohl beide aufgrund der Distanz zwischen ihren Wohnorten nur selten gemeinsam trainieren können, stehen die Chancen auf einen erneuten Coup nicht schlecht.

Neben den Frellstedterinnen hatte sich auch das Team des Reideburger SV I (als Erster der Bundesliga) vorzeitig für die DM qualifiziert. Die übrigen Startplätze sicherten sich der VC Darmstadt I, die RSG Ginsheim I und der RSV Jänkendorf I. Bereits am Freitag wird sich eine kleine Gruppe aus Frellstedt auf den Weg in die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz begeben. Gespielt wird dann am Sonntag ab 8.30 Uhr.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de