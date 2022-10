Aufsteigerduelle bei TB Wendhausen und SV Esbeck

Helmstedt. Der Spieltag dürfte reichlich Bewegung in die untere Tabellenhälfte bringen. TB empfängt Grasleben, Esbeck die SG Sundern.

Neben dem Spitzenspiel zwischen dem Helmstedter SV und dem TSV Danndorf stehen am Sonntag fünf weitere Partien, darunter zwei Aufsteigerduelle, in der Fußball-Kreisliga an – alle beginnen um 14.30 Uhr.

TB Wendhausen will gegen Grasleben punkten

TB Wendhausen – TSV Grasleben. Bisher hat Wendhausen ausnahmslos gegen Teams gespielt, die zu den Top 6 der aktuellen Tabelle gehören. „Die Mannschaften, die eher auf Augenhöhe mit uns sind, kommen jetzt erst“, hatte Trainer Björn Grosser vor dem Spiel gegen die SG Sundern gesagt, gegen die es dann auch den ersten Punkt gab (1:1). „Wir unterschätzen niemanden“, sagt Grosser. Dazu sei die TB auch nicht in der Position. „Aber Grasleben gehört zu den Gegnern, gegen die wir punkten sollten.“ Zuversicht zieht er daraus, „dass wir die Phase mit vielen Ausfällen offenbar überwunden haben und fast aus dem Vollen schöpfen können.“

SV Esbeck – SG Sundern. Auch Esbeck hatte ein hartes Auftaktprogramm, holte mit dem 2:0 beim TSV Germania vor zwei Wochen aber seinen ersten Sieg. „Nach dem Abpfiff hat man die Erleichterung deutlich gespürt“, blickt Spielertrainer Christoph Peggau zurück. Er hofft, dass sich sein Team „defensiv jetzt auch längerfristig stabilisieren kann. Allerdings sieht es personell schon wieder etwas schlechter bei uns aus.“ Dennoch rechnet er sich gegen Mitaufsteiger Sundern etwas aus. „Die SG ist bisher gut unterwegs, hat ein junges Team, das oft früh draufgeht“, sagt Peggau. „Dieses Spiel wird über die Bereitschaft und die Zweikämpfe entschieden.“

TuS Essenrode – FSV Schöningen II. „Vor allem bei den Köpfen“ müsse er zurzeit ansetzen, sagt Essenrodes Coach Roland Weisheit nach bislang vier knappen Niederlagen. Daher sei es „ein Vorteil, dass wir dieses Mal von vornherein der Außenseiter sind“. Aufgrund der erfolgreichen vergangenen Jahre des TuS habe seine Mannschaft in den ersten Spielen zumindest gefühlt die Favoritenrolle innegehabt, „was vielleicht bei den jungen Spielern für zusätzlichen Druck gesorgt hat. Dieses Mal können wir mit dem gelösten Gefühl ins Spiel gehen, dass alles, was wir holen, ein unerwarteter Bonus wäre“, sagt Weisheit.

SG Rottorf/Viktoria Königslutter will schnell mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben

SG Rottorf/Viktoria Königslutter – FC Nordkreis. „Wir wussten die drei Siege zum Auftakt richtig einzuschätzen und wissen auch die beiden Niederlagen zuletzt richtig einzuschätzen“, sagt Dustin Thies, Trainer der Gastgeber. Sein Team sei weiter auf einem guten Weg, nun kehren auch noch vier bislang langzeitverletzte Spieler zurück. „Wir wollen zur Winterpause möglichst schon nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben“, erklärt er. Ein Sieg gegen den noch punktlosen FCN wäre dafür zwar sehr hilfreich. „Wir wissen aber auch, gegen wen Nordkreis bislang gespielt hat“, so der SG-Coach – unter anderem den HSV und Schöningen.

FC Vatan Spor Königslutter – TSV Germania Helmstedt. Vatan will sich weiter vom Tabellenende absetzen, die Gäste wollen ihrerseits nach zwei verlorenen Pflichtspielen hintereinander in die Erfolgsspur zurückkehren.

jse

