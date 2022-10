FC Schunter bricht nach 20 Minuten komplett ein

Lehre. Es habe schon fast an Arbeitsverweigerung gegrenzt, was der Aufsteiger bei der SV Gifhorn anbot – das sagte FC-Trainer Julien Wossmann.

Auf 20 gute Minuten folgte der große Einbruch. Die Bezirksliga-Fußballer des FC Schunter mussten sich bei der SV Gifhorn mit 2:5 (1:2) geschlagen geben. Die Niederlage brachte FC-Coach Julien Wossmann auf die Palme, denn das, was seine Truppe über weite Strecken des Spiels abgeliefert hatte, grenzte seiner Meinung nach an Arbeitsverweigerung.

Gifhorn findet besser zum gegnerischen Tor als Schunter

Die Anfangsphase auf der Eyßelheide verlief Munter. Amed Koulibaly hätte den FC bereits in der vierten Minute in Führung bringen können, doch sein Schuss landete auf der Latte. Nur wenig später trafen die Gastgeber mit ihrer ersten Chance zum 1:0. Schunter ließ die Köpfe jedoch nicht hängen: Im Gegenzug glich Maverik Schönfelder aus. In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, doch nur die Gifhorner fanden den Weg auch in Richtung Tor. Arben Biboski traf zum 2:1 für die SVG (20.).

Mit dem Gegentor verloren die Gäste jeden Bezug zum Spiel. Einzig Keeper Jannis Zirn hielt sein Team am Leben. Ein ähnliches Bild nach dem Seitenwechsel: Schunter gewann kaum Zweikämpfe und Pässe über wenige Meter kamen nicht an, Gifhorn wurde zum Tore schießen eingeladen. Mit dem 2:5 war der Aufsteiger am Ende noch gut bedient.

„Die ersten 20 Minuten waren in Ordnung, da haben wir gut gespielt“, resümierte Wossmann. „In der zweiten Halbzeit ging dann bei uns gar nichts mehr. Es war einfach schlecht von uns.“

Tore: 1:0 Schulz (7.), 1:1 Schönfelder (8.), 2:1, 3:1 Biboski (20., 60.), 4:1 Grega (71.), 4:2 Sandmann (73.), 5:2 Biboski (90.+3).

