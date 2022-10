Oesingen-Spiel wird zum Wegweiser für den FC Schunter

Schunters Trainer Julien Wossmann erwartet am Sonntag von seinem Team eine deutliche Steigerung gegenüber dem 2:5 in Gifhorn.

Nach sieben Spielen ohne Sieg ist der FC Schunter den Abstiegsrängen in der Fußball-Bezirksliga 1 bedrohlich nahe gekommen. Im Heimspiel gegen den Gifhorner Aufsteiger SV Groß Oesingen am Sonntag (14.30 Uhr in Flechtorf) soll diese Serie endlich reißen. FC-Coach Julien Wossmann hält die Partie für „mitentscheidend dafür, wo unsere Reise bis zur Winterpause hingeht“.

Hehlingen, Hillerse, Barnstorf – dass seine Elf aus den Partien gegen diese drei Gegner nur einen Zähler holte, sei in Ordnung gewesen. Über die jüngste 2:5-Schlappe bei der SV Gifhorn ärgerte sich Wossmann aber maßlos, denn „das war kein gutes SV-Team, gegen das wir da deutlich verloren haben“. In der Nachbetrachtung sei für ihn unerklärlich, „warum wir nach den ersten 20 Minuten, in denen wir offensiv richtig gut unterwegs waren, so den Faden verloren haben“, hadert Schunters Coach. Ein Punkt, der ihm aufgefallen ist: „Es war das erste Mal in dieser Saison, dass wir defensiv richtig geschwächelt haben.“ Bei mehreren Gegentreffern habe die Zuordnung nicht gestimmt.

Wossmann: „Die Jungs wissen, dass wir uns anders präsentieren müssen“

Dass eine Serie von sieben sieglosen Spielen nicht spurlos an seiner Mannschaft vorbeigeht, sei ihm bewusst. Auch deshalb hat sich Wossmann unter der Woche personell viele Gedanken gemacht. Er werde am Sonntag einigen Spielern, die bei den zurückliegenden Niederlagen nicht von Beginn an auf dem Feld standen und daher „vom Kopf her vielleicht etwas unbeschwerter sind“, eine Chance geben. Ohnehin ersetzen muss er vorerst seinen Kapitän Felix Sandmann, der erst mal auf Flitterwochenreise ist.

Unabhängig davon, wer gegen Groß Oesingen letztlich aufläuft, „wissen die Jungs, dass wir uns wieder anders präsentieren müssen“, betont Wossmann. „Wir dürfen nicht zu spät anfangen, wieder zu punkten, sonst hinken wir dem gesicherten Mittelfeld schnell hinterher. Ob 1:0 oder 6:4 – am Sonntag zählt für uns nur ein Sieg.“

jse

