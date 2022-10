Warberg/Lelm trotzt Favorit Burgwedel nur 20 Minuten

Warberg. Der HSV gibt dem Drittliga-Absteiger in der Anfangsphase „einige Rätsel auf“, kassiert letztlich aber eine nicht unerwartete 25:32-Niederlage.

Bester Warberger bei der Niederlage in Großburgwedel: Felix Liebing (beim Wurf) brachte den Ball sechsmal im Tor der Gastgeber unter.

Sie haben verloren. Das kam nicht überraschend. Enttäuschend war der Auftritt der Oberliga-Handballer des HSV Warberg/Lelm in Großburgwedel bei Drittliga-Absteiger Handball Hannover-Burgwedel allerdings keinesfalls. Das 32:25 (15:12) für die favorisierten Gastgeber entsprach – über die gesamten 60 Minuten betrachtet – den Kräfteverhältnissen auf dem Parkett.

„Wir haben es mit zunehmender Spielzeit nicht geschafft, Burgwedel aus seiner Komfortzone zu bekommen“, sagte HSV-Trainer Niklas Wosnitza. Diese Komfortzone der Gastgeber war ihre permanente Drei- bis Fünf-Tore-Führung, die sie sich nach der 20. Minute stetig erarbeitet hatten.

Wosnitza bescheinigte seiner Mannschaft jedoch „eine absolut Oberliga-taugliche Leistung“. Vor allem die ersten 20 Minuten seines Teams gefielen dem Trainer des Aufsteigers. „Wir haben Burgwedel einige Rätsel aufgegeben.“ In der Abwehr präsentierten sich die Warberger sehr variabel und beweglich, unterbanden so Spielzüge der Hausherren frühzeitig und zwangen sie oftmals, Angriffe komplett neu anzusetzen. Das spiegelte sich anfangs im Ergebnis wider: Der HSV lag verdient mit 7:5 (12.) vorne, auch beim 8:8 (18.) nach einem Treffer des erneut starken Felix Liebing war für die Gäste noch alles in der Reihe.

Nach einer Auszeit sortierten und orientierten sich die Burgwedeler neu – und legten sofort einen 4:1-Tore-Lauf zum 12:9 (23.) hin. „Sie haben danach ihre Angriffe routinierter und souveräner heruntergespielt“, beschrieb Wosnitza, warum sich die Statik des Spiels veränderte. Bis zur 44. Minute blieb es bei der Drei-Tore-Führung der Hausherren (22:19), ehe sich die Waage endgültig zugunsten des Favoriten neigte.

„Wir hatten in dieser Phase drei Chancen, den Rückstand zu verkürzen, aber uns fehlte der letzte Punch“, sagte Wosnitza, der den zuletzt wegen Erkrankung pausierenden Lukas Meurer schonte. „Das haben wir mit Blick auf das nächste Spiel gemacht, in dem wir ihn dringender und fit benötigen“, erklärte Wosnitza die Nicht-Berücksichtigung seines Rückraumspieler.

In der Schlussphase wuchs Burgwedels Vorsprung weiter an. Wermutstropfen für den HSV: Torhüter Christian Rüger verdrehte sich bei einer Abwehraktion das Knie, musste vom Feld. „Wir hoffen, dass es nichts Schlimmes ist“, sagte Wosnitza, dessen Mannschaft nach einer zweiwöchigen Herbstferienpause am 29. Oktober den TV Jahn Duderstadt empfängt.

HSV: Rüger, Lampe 1 – Nabel 3, Hotopp, J. Gronde, Peschmann 2, Liebing 6, T. Gronde 3, Schmidt 2, Rutsch 4, Kreickenbom, Walther, Feig 4.

