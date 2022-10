FSV-Ärger nach Acht-Tore-Spektakel

Es war ein munteres, ein turbulentes Spiel, aber keines für schwache Nerven: Am 12. Spieltag der Fußball-Oberliga wollte die FSV Schöningen im heimischen Elmstadion die zuvor vier Spiele währende Siegesserie des Tabellennachbarn MTV Eintracht Celle unbedingt brechen. Das gelang der Mannschaft von Trainer Bastian Breves auch. Zum Sieg reichte es für die FSV vor 225 Zuschauern jedoch nicht, nach einem späten Gegentreffer musste sie sich mit einem 4:4 (2:3)-Unentschieden begnügen.

Der Auftakt verlief ganz nach dem Geschmack der Schöninger: Nach einem Foul an Jan Ademeit bekam die FSV etwa 25 Meter vor dem Celler Tor einen Freistoß zugesprochen. Standard-Experte Nils Bremer schlug das Spielgerät hoch in den Fünfmeterraum, Gianluca Evers war zur Stelle und drückte es aus drei Metern zum 1:0 ins Netz.

Nach dem FSV-Blitzstart geht es Schlag auf Schlag weiter

Doch anstatt nachzusetzen, überließen die Hausherren ihrem Gegner die Initiative. Der nahm dies dankend an und glich nur sieben Minuten später durch Adrian Zöfelt aus. Der Stadionsprecher war mit seiner Ansage zum neuen Spielstand gerade fertig, da spielte Lennert Hoffie den Ball hoch und steil auf Dominik Elsner, und der hämmerte ihn von der Strafraumkante aus zur erneuten Schöninger Führung in die Maschen. Fünf Minuten später hatte Evers das 3:1 auf dem Fuß, scheiterte aber am glänzend reagierenden Celler Torwart Tim-Liam Freund.

Danach ließ es die FSV wieder etwas lockerer angehen – und wieder wurde sie bestraft: Ein Diagonalball fand den völlig freien Adrian Zöfelt, der dem mitgelaufenen Faisal Soma das 2:2 (25.) auflegte. Doch damit nicht genug. FSV-Keeper Niclas Edelmann verhinderte kurz darauf in einer Eins-gegen-eins-Situation gegen Soma das dritte Gegentor. Den folgenden Angriff der Gäste hatte Lennert Hoffie eigentlich schon geklärt, dann vertändelte er den Ball aber unnötig gegen Tom Schaper. Auch diese Einladung ließ sich der MTV nicht entgehen – Schaper sorgte mit seinem Tor (36.) dafür, dass die Schöninger einmal mehr mit einem Rückstand in die Pause gehen mussten.

Drei Gegentore in einer Halbzeit, und das, obwohl die Gäste ohne ihren bislang besten Torjäger Jean-Luca van Eupen (8 Tore) auskommen mussten – angesichts dessen sah sich Coach Breves gezwungen, sowohl personelle Wechsel als auch eine taktische Umstellung vorzunehmen. Die Hausherren agierten fortan in einem 3-5-2-System, verstärkten somit ihr Mittelfeld, um dort effektiver zu pressen. Das gelang nach Wiederbeginn zunächst auch sehr gut. Elsner flankte von rechts auf den langen Pfosten, wo Evers hochstieg und den Ball gen Winkel köpfte. Irgendwie schaffte es Celles Schlussmann aber noch, die Kugel zur Ecke zu lenken (48.) – selbst von Evers gab es für diesen Reflex anerkennenden Beifall.

Schöninger biegen innerhalb von sechs Minuten das Spiel um

Vorne traf er, hinten half er aus: Johannes Lutz (rechts) stört hier Celles Oury Diallo Keita beim Abschluss. Foto: Hans-Jürgen Trommler / regios24

Fünf Minuten später gelang es Johannes Lutz dann aber doch, Freund per Kopfball zu überwinden. Und Elsner schnürte in der 58. Minute seinen Doppelpack und schoss zum umjubelten 4:3 für die FSV ein. Celle machte anschließend noch mal richtig Druck, Schöningen hielt dem lange Stand.

In der 89. Minute durften die Gäste aber doch noch jubeln. Vermeintlich hatte Adrian Zöfelt aus dem Gewühl heraus getroffen. Schöningens Abwehrspieler Luca Caringi klärte aber auf: „Yannic Werner wollte eine scharf hereingeschlagene Flanke klären, traf den Ball aber nicht. Ich war maximal einen Meter hinter ihm, sah, dass ein Celler einschussbereit war und wollte in höchster Not dazwischen grätschen. Dabei sprang der Ball unglücklich an Yannics Knie und von dort aus in unser Tor. Viel unglücklicher kann man keinen Sieg hergeben“, fand Caringi.

Auch Mittelfeldakteur Jan Ademeit ärgerte sich: „Wenn man so einen Aufwand betreibt, nach 2:3-Rückstand wieder in Führung geht und sich dann kurz vor Schluss doch noch den Ausgleich fängt, dann ist das schon sehr ärgerlich.“ Und FSV-Coach Breves meinte: „Es war ein zumindest sehr engagiertes Spiel von uns, allerdings mit sehr vielen individuellen Fehlern. Und so führten dann viele Zufallsprodukte auf beiden Seiten zum 4:4.“

FSV: Edelmann – Bremer, Reiche, Goebel (46. Wahlig), Caringi – Ademeit, Lutz (83. Werner) – Elsner (77. Behling), Hoffie, Kohl (46. Winter) – Evers (71. Münch).

Tore: 1:0 Evers (4.), 1:1 Zöfelt (11.), 2:1 Elsner (13.), 2:2 Soma (25.), 2:3 Schaper (36.), 3:3 Lutz (53.), 4:3 Elsner (58.), 4:4 Eigentor Werner (89.).

