Gelungener Saisonabschluss für den RFV Königslutter

In den letzten Wochen der Saison war noch mal richtig was los beim RFV Königslutter. Neben Starts in der Fremde stand für die Reiterinnen und Reiter auch noch ein großes Spaßturnier auf der eigenen Anlage an. Bei diesem gab es keine Leistungsklasseneinteilung – jeder konnte in der gewünschten Prüfung starten. Mit der großen Beteiligung an den Spring- und Dressurprüfungen, den Spaßwettbewerben, aber auch am abendlichen Spanferkelessen, an dem 70 Personen teilnahmen, „war es ein richtig schöner Tag“, erklärte RFV-Pressewartin Laura Lehmann. „Wir haben viel positives Feedback bekommen“, daher steht eine Wiederholung in 2023 im Raum.

Turnier in Lengde

Emmi Beese legte mit Carina einen Start-Ziel-Sieg im Mini-Stilspringen hin (Wertnote 8,6), mit D-Day belegte sie in dieser Prüfung auch noch Platz 3 (WN 7,9). Auch ihre Vereinskollegin Sophie Pabel startete mit D-Day, und zwar in der Dressurprüfung der Klasse A*. Mit der WN 8,0 verwies das RFV-Duo hier 27 weitere Paare auf die Plätze und gewann die goldene Schleife.

Turnier in Hohenhameln

Am südwestlichen Rand des Landkreises Peine verdiente sich Louisa Zeddies mit Troebadour und der WN 7,2 den dritten Platz im Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp.

Turnier in Braunschweig (Madamenweg)

Mit einigen Startern mehr war der RFV Königslutter beim Turnier am Braunschweiger Madamenweg vertreten. Louisa Zeddies und Troebadour beendeten die Saison mit einem fünften Platz im Dressurreiterwettbewerb (WN 7,2). Ihre ersten kleinen Sprünge bei einem Turnier machten Joy-Summer Altmann und Kasper, die beim Caprilli-Test Vierte wurden (WN 6,9).

Bei ihrem ersten Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp wurde Tilda Johanne Tesche mit Sunshine Boy Sechste, nachdem beide in der Führzügelklasse den Sieg geholt hatten. Jüngste RFV-Starterin war Mila Élise Pries (5 Jahre), die mit ihrem Shetlandpony Ostwind bei ihrem dritten Turnier zum bereits zweiten Mal die silberne Schleife im Führzügelwettbewerb gewannen.

Und es gab weitere Siege für den Nachwuchs aus Königslutter: Friedrich Knust gewann mit Lenny’s Girl in 31,34 Sekunden den Standard-Springwettbewerb. Zudem holte er gemeinsam mit Amy-Rose Altmann (auf Gretli), Emmi Beese (mit Carina) und Antonia Holland (auf Cor de Cresnay) den Sieg im Mannschafts-E-Springen.

Zum Saisonabschluss konnten Emmi Beese und Carina noch weitere Schleifen sammeln. Sie gewannen den Stilspringwettbewerb Kl. E (WN 8,2) und landeten im Dressurreiterwettbewerb Kl. E auf Platz 4 (WN 7,2). Darüber hinaus wurde Beese mit D-Day Dritte im E-Stilspringen (7,9) Dritte und im Dressurreiterwettbewerb (7,1) Siebte. Im E-Zeitspringen legte das Paar eine fehlerfreie Runde hin, nur die Zeit verhinderte eine Platzierung.

Die junge Reiterin blickt stolz auf das Jahr 2022 zurück, in dem sie mit ihren beiden Ponys insgesamt 44 Platzierungen im WBO-Bereich erreiten konnte, davon alleine

15-mal Gold und 12-mal Silber. „Besonders in Erinnerung bleiben mir die letzten Siege mit Carina im E-Stilspringen mit tollen Wertnoten. Auf Carina kann ich mich einfach immer verlassen“, so Beese. Ein Highlight sei auch die Ehrenrunde im großen Stadion in Luhmühlen gewesen, wo sie mit D-Day im Manzke-Kids-Cup, einer Vielseitigkeitsprüfung, Zweite geworden war.

Top-Platzierte beim Spaßturnier des RFV Königslutter

Führzügelwettbewerb

1. Abteilung: 1. Greta Luise Hauter (RFV Königslutter), Gjango 386; 2. Lilou Piteau (RFV Vorsfelde), Little Dream; 3. Leander Rittmeyer (PC Klein Flöthe), Delaja; 3. Raphael Franz (RFV Schöningen), Kitty

2. Abteilung: 1. Laila Franz (RFV Schöningen), Rigo; 2. Amalia Strey, Lotte; 3. Kim Robin Brunke (PC Klein Flöthe), Breda

3. Abteilung: 1. Tilda Johanne Tesche, Sunlights Boy; 2. Emma Schneider (beide RFV Königslutter), Prada; 3. Jule Siemann (RSG am Rosenhof), My never ending Dream

Reiterwettbewerb Schritt-Trab

1. Paulina Ida Köchy, Lucy; 2. Chiara Palmucci (beide RFV Cremlingen), Molly; 3. Lotte Viktoria Müller (RFV Königslutter), Justina

Dressurreiterwettbewerb

1. Louisa Zeddies (RFV Königslutter), Troebadour, Wertnote (WN) 7,7; 2. Lilly Wichmann (RFV Vorsfelde), Campino Royal, 7,5; 3. Anni Kleemann (RSG am Rosenhof), Charmeur, 7,4

Dressurwettbewerb Klasse E

1. Anni Kleemann (RSG am Rosenhof), Charmeur, 7,8; 2. Lilly Wichmann (RFV Vorsfelde), Campino Royal, 7,4; 3. Paula Bauer (RFV Königslutter), Dawina Z, 7,3

Dressurprüfung Klasse A*

1. Joana Witt, Seppel, 7,7; 2. Leonie Kirchhoff (beide RFV Königslutter), Ramiro, 7,4; 3. Nadine Wilkens (RFV Königslutter), Sputnik W, 7,1

Dressurprüfung Kl. L* ­– Trense

1. Emilia Witt (RFV Helmstedt), Seppel, 7,5; 2. Annabell Viktoria Probst (RFV Cremlingen), Sidney, 6,4; 3. Hauke Carlotta Hesse (PC Klein Flöthe), Lionero, 6,2

Springreiterwettbewerb

1. Lena Klawun (PC Klein Flöthe), Quintus, 7,6; 2. Emmi Louisa Bee­se (RFV Königslutter), Teddy, 7,5; 3. Mai-Marie Löchner (PC Klein Flöthe), Bobbi Schnobbi, 7,2

Stilspringwettbewerb Klasse E

1. Emmi Luisa Beese (RFV Königslutter), Suhletal Carina, 7,5; 2. Mia Biber, La Bella Luna, 7,4; 3. Mia Biber (RV Callenburger Land), Teddy, 7,2

Stafetten-Springwettb. Kl. E

1. Hannah Weinkopf mit Groeze’s D-Day und Lea Sydow mit Monti (RFV Helmstedt), 1:25,56 Minuten/0 Fehler; 2. Madlen Klopfleisch mit Baldoro und Wencke Seidel mit Asterix (RFV Helmstedt), 1:10,40 min/0; 3. Lena Hempelmann mit Ronja (RFV Cremlingen) und Greta Ebus mit

Coralina (RC Braunschweiger Land), 1:25,56 min/0

Stilspringprüfung Klasse A*

1. Hannah Weinkopf (RFV Helmstedt), Groeze’s D-Day, WN 8,0; 2. Annika Bloch (RFV Königslutter), Darwin, 7,8; 3. Hannah Weinkopf (RFV Helmstedt), My Joyousness, 7,7

Punktespringprüfung Klasse L

1. Annika Bloch, Darwin, 53,12 Sekunden/43 Punkte; 2. Marlen Klopfleisch, Baldoro, 61,50 sek/32; 3. Kaija Suse Brandt (alle RFV Königslutter), Simply Success, 75,23 sek/32

Dreikampf (Springen, Reiten ohne Sattel, Laufen)

1. Sarah Eckhardt mit Rypte, Laura Eckhardt mit Marry Lou, Mathias Lagosky, 1:15:19 min; 2. Amelie Fulst mit Phara, Paula Bauer mit Marry Lou, Antonia Fulst, 1:19:75 min; 3. Friedrich Knust mit Lenny’s Girl, Christina Knust mit Gretli, Laura Lehmann, 1:22:43 min

Jump and Dog

1. Amelie Fulst mit Phara, Paula Bauer mit Tessa, 45:22 sek/0 Fehler; 2. Friedrich Knust mit Lenny’s Girl, Marie mit Chiceo, 48:68 sek/0; 3. Mara Bergmann mit Clipper, Lena Drebenstedt mit Charly

48:98 sek/0

Geschicklichkeitswettbewerb geritten

1. Elia-Mauritz Löchner (PC Klein Flöthe), Lukas, 1:56:05 min/20 Punkte; 2. Anja Antonczyk, Hank Stone Rhapsody, 2:38:60 min/20; 3. Sarah Hermann (RFV Königslutter), Freeman, 3:43:44 min/20

