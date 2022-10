Nullrunde für den FC: Schunter rutscht auf Abstiegsplatz

Flechtorf. Der Fußball-Bezirksligist FC Schunter beißt sich erst an Wendschott die Zähne aus und verliert am Montag höchst unglücklich in Fallersleben.

Der Einsatz stimmte, der Ertrag nicht: Timm Gerhardt (grätschend) und der FC Schunter unterlagen sowohl gegen Wendschott (in Gelb) als auch in Fallersleben.

Die Lage im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga 1 spitzt sich für den FC Schunter weiter zu. Trotz guter Leistung am Samstag und sehr guter Leistung am Montag blieb das Team von Trainer Julien Wossmann am langen Wochenende ohne Punkt und rutschte auf einen Abstiegsplatz ab.

FC Schunter – WSV Wendschott 0:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 La-Pietra (3., 26./FE).

Der FC war fast über die gesamte Spielzeit das aktivere Team und hätte eigentlich schon in der ersten Minute in Führung gehen müssen. Amed Koulibaly war enteilt, scheiterte aber an Wendschotts Keeper Sven Sehm, der einen überragenden Tag erwischt hatte. In Minute 3 bekam der FC dann den Ball nicht richtig geklärt, Michele La-Pietra traf zur Gästeführung.

Der WSV zeigte bis auf eine kurze Phase in der zweiten Halbzeit kaum Interesse daran, selbst Fußball zu spielen. Das musste er indes auch nicht, weil er gegen den Ball sehr gut verschob und hinten souverän zu Werke ging. Schunter biss sich regelrecht die Zähne aus. Bei einem Gewaltschuss von Dominik Claus in der 18. Minute hatten beim FC alle den Torjubel schon auf den Lippen, aber irgendwie kratzte Sehm die Kugel noch aus dem Torwinkel.

Dann klammerte Torge Busch bei einer Freistoßflanke der Gäste im Strafraum allzu offensichtlich – La-Pietra erhöhte vom Punkt auf 2:0. Der FC blieb bemüht, agierte aber zu oft mit (halb)hohen Bällen, die für die Innenverteidiger des WSV leichte Beute waren. Eine der wenigen Großchancen, ein Außenristschuss von Maverick Schönfelder, lenkte wiederum Sehm glänzend um den Pfosten. „Am Ende geht Wendschotts Sieg sogar in Ordnung, weil sie das cleverere Team waren“, sagte Wossmann.

VfB Fallersleben – FC Schunter 3:2 (1:1). Tore: 1:0 Pollak (23.), 1:1, 1:2 Claus (39., 52.), 2:2 Messina (82.), 3:2 Bauer (90.+1). Gelb-Rot: Winter (46.), H. Gerhardt (83., beide FC).

Noch bitterer war die Niederlage am Montag, denn „das war eine überragende Partie von uns. Wir haben gegen ein Spitzenteam aus dem Spiel heraus fast nichts zugelassen – selbst dann nicht, als wir nur noch zu neunt waren“, schilderte Wossmann. In der Schlussphase habe es zwar um Schunters Strafraum herum eher nach Handball ausgesehen, „hätte Fallersleben dann nicht noch zwei Standards bekommen, wären wir aber als Sieger vom Platz gegangen“, war sich der FC-Coach sicher. Beim 2:2 sprang der Ball vom Pfosten vor die Füße von Cedric Messina, beim dritten Gegentreffer sah FC-Keeper Josh Lüddecke alles andere als gut aus.

