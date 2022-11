Helmstedter Pokalsaison beendet

Enttäuschendes Wochenende für die Helmstedter Jugendfußballer auf Bezirksebene: Die A- und B-Junioren der JSG Schöningen mussten sich nach deutlichen Niederlagen aus dem Bezirkspokal verabschieden. Die U19 der JSG Schunter-Schapen verlor indes in der Landesliga trotz zwischenzeitlicher Führung mit 1:3.

A-Junioren-Bezirkspokal: JSG Schöningen gleicht aus, verliert am Ende aber deutlich

SV Reislingen/Neuhaus – JSG Schöningen 6:1 (4:1). Tore: 1:0 Hamann (7.), 1:1 Schildener (25.), 2:1 Vey (39.), 3:1 Hamann (43.), 4:1 Müller (45.+3), 5:1 Eigentor Omarkhiel (62.), 6:1 Giesecke (87.).

Überraschende Niederlage für die JSG – besonders in der Höhe. Beim Bezirksligisten in Neuhaus erwischten die Schöninger einen rabenschwarzen Tag und schieden sang- und klanglos aus dem Wettbewerb aus. „Wir sind als Favorit in das Spiel gegangen und wurden von Reislingen eines besseren belehrt“, sagte JSG-Coach Denis Kartal.

Der SV erwischte den deutlich besseren Start. Zwar glich Schöningen in Minute 25 aus, doch noch vor der Pause sorgten die Gastgeber für klare Verhältnisse und stellten auf 4:1. „Geistig waren wir nicht wirklich auf dem Platz, unsere Mentalität hat einfach nicht gestimmt“, ärgerte sich Kartal. „Reislingen ist vollkommen verdient weitergekommen.“

B-Junioren-Bezirkspokal: In der ersten Halbzeit hält JSG Schöningen gut mit

JSG Schöningen – SSV Vorsfelde 0:5 (0:0). Tore: 0:1 Goumou (45.), 0:2 Mustapha (48.), 0:3 Osso (55.), 0:4 Mustapha (63.), 0:5 Buerschaper (72.).

Gegen den klassenhöheren SSV hielt Bezirksligist Schöningen eine Halbzeit gut mit, am Ende wurde es trotzdem deutlich. „In der ersten Halbzeit hat man überhaupt keinen Klassenunterschied gesehen“, fand JSG-Trainer Heiko Begau. „Ich würde sagen, wir waren sogar ein bisschen besser, hatten das Spiel unter Kontrolle. Wir waren dicht an der Führung dran.“ Die Schöninger wussten ihre Möglichkeiten jedoch nicht in Tore umzumünzen und so ging es mit 0:0 in die Pause.

In Durchgang 2 drehten die Eberstädter auf, per Doppelschlag stand es nur kurz nach Wiederanpfiff 2:0 für den SSV. „Wir haben einfach komplett den Faden verloren. Nach dem 0:1 haben die Jungs die Köpfe hängen lassen“, ärgerte sich Begau. „Wir waren zu weit weg von unseren Gegenspielern, sind nicht mehr so in die Zweikämpfe gekommen und haben Vorsfelde zu viele Räume zum Spielen gelassen.“ Während bei der JSG nicht mehr viel lief, schraubten die Gäste das Ergebnis in die Höhe. Trotz des deutlichen Ergebnisses und des Ausscheidens aus dem Pokalwettbewerb zeigte sich Begau nach dem Spiel nicht gerade unzufrieden. „In Halbzeit 1 hat man keinen Klassenunterschied gesehen. Wir nehmen das Positive mit.“

A-Junioren-Landesliga

JSG Schunter-Schapen – FC Eintracht Northeim 1:3 (1:0). Tore: 1:0 Jatta (12.), 1:1 Maaß (60.), 1:2 Polle (68.), 1:3 Semenic (74.).

Erste Heimniederlage für Schunter in der Landesliga. Nach drei Siegen aus drei Spielen musste sich die JSG dem FC Eintracht Northeim mit 1:3 geschlagen geben. „Eine unnötige Niederlage“, meinte JSG-Trainer Viktor Leis. „Ein Unentschieden wäre gerechter gewesen.“

Sein Team ging durch ein Tor von Lamin Jatta bereits früh in Führung (12.). „Danach hatten wir einige Chancen, um auf 2:0 zu erhöhen. Aber wir haben unsere Chancen nicht genutzt.“ So kam es, wie es kommen musste: Die JSG leistete sich nach einer guten Stunde einen leichtsinnigen Fehler im Mittelfeld, Northeim schaltete schnell und glich aus. Wenig später drehten die Gäste per Fernschuss das Spiel komplett. „Am Ende war Northeim konditionell auch etwas besser, wir haben die Ordnung verloren“, meinte Leis abschließend. Durch die Niederlage verpasste es die JSG Schunter-Schapen, auf Platz 3 zu klettern, sie belegt weiter den sechsten Rang.

