Unpräzise Warberger verlieren beim Schlusslicht

Sebastian Feigs sieben Tore reichten nicht, um die Niederlage des HSV Warberg/Lelm in Burgdorf abzuwenden.

Handball-Oberligist HSV Warberg/Lelm kommt auswärts weiter nicht über die Rolle des Punktelieferanten hinaus. Beim bis dato Tabellenletzten, der TSV Burgdorf III, setzte es am Sonntag eine 27:31 (14:15)-Niederlage.

„Ärgerlich, das wären für uns Bigpoints gewesen“, sagte HSV-Trainer Niklas Wosnitza. Dass Burgdorf das wohl ähnlich sah, zeigte sich an der Aufstellung der Gastgeber. Drei A-Jugend-Bundesligaspieler sowie vier Akteure aus dem Drittligakader der TSV-„Zweiten“ liefen auf. „Das ist durchaus legitim, das war schon okay. Aber hier und da waren die Leistungsunterschiede dann durchaus erkennbar“, sagte Wosnitza. „Bei denen trainieren einige Jungs zehnmal in der Woche, bei uns sind es zwei oder drei Einheiten.“

Dabei starteten die Warberger verheißungsvoll in die Partie. Nach zehn Minuten führten sie mit 7:4, weil sie zunächst so ziemlich alles richtig machten. Die Abwehr stand sicher, dahinter parierte Torhüter Baldur Lampe einige Bälle und nach vorne ging über die zweite Welle die Post ab.

Erst als die Burgdorfer Mitte der ersten Halbzeit ihre Abwehr von einer 6:0- auf die offensivere 5:1-Variante umstellten, bekamen die Hausherren allmählich Zugriff auf die Warberger. „Zunächst haben wir Lösungen gefunden gegen die Umstellung, doch irgendwann wurden wir zu hektisch und ungeduldig“, beschrieb Wosnitza jene Phase zwischen der 20. Minute und dem Halbzeitpfiff. Plötzlich fehlte dem Offensivspiel und den Torabschlüssen der Gäste die notwendige Präzision. Die Ungeduld führte zu einer enormen Streuung in den Warberger Würfen aus dem Rückraum. Burgdorf glich zum 7:7 aus (17.) und steckte auch die letzte Warberger Führung (12:11, 23.) gelassen weg. Zur Pause hatte die TSV den Spielstand zu ihren Gunsten gedreht (15:14) und baute ihre Führung zu Beginn des zweiten Abschnitts auf 19:16 (37.) aus.

„Wir sind diesen drei Toren ewig hinterhergelaufen“, sagte Wosnitza. Zwar erarbeitete sich seine Mannschaft gute Abschlusspositionen, „aber dann waren wir einfach nicht cool genug“, erzählte Warbergs Trainer weiter. Nach Sebastian Feigs Siebenmetertor zum 20:21-Anschluss (41.) keimte noch einmal Hoffnung auf, doch Burgdorf konterte binnen drei Minuten zum 25:21 – die Vorentscheidung. Warberg fand keine Antwort mehr. „Allmählich müssen wir auch mal auswärts punkten“, mahnte Wosnitza. Sich nur auf die Heimstärke zu verlassen, sei auf Dauer gefährlich.

HSV: Panzer, Lampe 1 – Hotopp, Jonas Gronde, Nabel 1, Peschmann 1, Liebing 4, Tim Gronde 3, Feig 7, Frühauf 2, Meurer 6, Walther, Schmidt, Rutsch 2.

