Aufsteiger trifft Absteiger – HSV II bittet zum Topspiel

Felix Rosenblatt (rechts) und der HSV Warberg/Lelm II sind vor allem in eigener Halle kaum aufzuhalten. Das soll auch der MTV Rosdorf am Sonntag erfahren.

Aufsteiger HSV Warberg/Lelm II empfängt Verbandsliga-Absteiger MTV Rosdorf: Im Spitzenspiel der Handball-Landesliga Süd treffen sich zwei Teams auf Augenhöhe. Die Partie der HG Elm beim MTV Moringen ist dagegen abgesagt.

HSV Warberg/Lelm II – MTV Rosdorf (So., 16.30 Uhr, Nord-Elm-Halle Süpplingen). Drei Wochen liegt der letzte Auftritt der HSV-Reserve zurück. In der Herbstferien-Unterbrechung gönnte Trainer Heiko Böhm seiner Mannschaft eine trainingsfreie Woche, rechtzeitig vor dem Spitzenspiel gegen Verbandsliga-Absteiger MTV Rosdorf hat Böhm die Zügel aber wieder angezogen. „Wir haben sechs Trainingseinheiten bis zum Spiel, das sollte reichen“, sagt der Warberger Coach, der seine Jungs sogar am vergangenen Sonntag durch die Halle jagte, nachdem ein kurzfristig angesetztes Testspiel ausgefallen war.

Für das Spiel gegen den Tabellendritten aus Göttingen kann Böhm aus einem 18 Spieler großen Pool wählen. „Wir sind in der Breite extrem gut aufgestellt“, betont der HSV-Trainer. „Ich werde keine Probleme haben, 14 Spieler auf den Spielberichtsbogen zu bekommen.“

Ob Erik Gronde dabei sein wird, steht in den Sternen. Der Rückraumspieler des Warberger Oberliga-Teams ist nach seinem Achillessehnenriss wieder im Training, noch fehlen ihm laut Böhm wenige Prozent Spritzigkeit, Sprungkraft und Tempo, die er sich zunächst über Spielpraxis in der „Zweiten“ zurückholen soll. „Grundsätzlich macht Erik einen guten Eindruck.“ Die Entscheidung, ob Gronde spielt, wolle er mit dem Spieler sowie mit Niklas Wosnitza, Trainer des Oberligateams, abstimmen.

MTV Moringen – HG Elm (Sa., 18 Uhr). Es war angerichtet: Die HG Elm war bestens präpariert für ihr Heimspiel vor fünf Tagen gegen die SG Spanbeck/Billingshausen. Nach wochenlanger Personalknappheit war das Elm-Team wieder bestens aufgestellt, Trainer Andreas Simon hatte wieder Alternativen im Kader. Doch dann das: Die Gäste aus dem Kreis Northeim sagten kurzfristig ab, ihnen war im Vorfeld der Partie das Personal ausgegangen. Die Punkte gingen kampflos an die HG.

Eine Woche später herrscht bei der HG Elm wieder ein personeller Engpass. Sechs Spieler fehlen aus unterschiedlichen Gründen. „Wir können definitiv nicht antreten in Moringen, es macht keinen Sinn“, sagt Simon. Einer entsprechenden Bitte der HG-Verantwortlichen um Verlegung der Partie kamen die Moringer nach. Als Ersatztermin steht Donnerstag, 8. Dezember, zur Debatte. An diesem Tag wird indes Simon aus beruflichen Gründen fehlen. „Wir haben aber intern Möglichkeiten, die Betreuung der Mannschaft zu regeln.“

