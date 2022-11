HSV Warberg/Lelm verliert unglücklich beim SV Alfeld

Warberg/Lelm. Die Warberger haben zwar den „Charaktertest bestanden“, aber wieder keine Punkte auf dem Konto. HSV überzeugt, verliert am Ende aber mit 29:30.

Als Keno Rutsch (am Ball, hier gegen Vorsfelde) in Alfeld zum 24:19 traf, war die Warberger Welt noch in Ordnung. 15 Minuten später stand für den HSV eine knappe Niederlage auf der Anzeigetafel.

Wieder war es ganz bitter, aber anders als vor einer Woche: „Wir haben den Charaktertest bestanden und eine starke Reaktion auf das 18:39 gegen den MTV Vorsfelde gezeigt“, erklärte Niklas Wosnitza, der Trainer der Oberliga-Handballer des HSV Warberg/Lelm, nach dem Spiel beim SV Alfeld am Samstag. Trotz der deutlichen Leistungssteigerung musste sich seine Mannschaft aber äußerst unglücklich mit 29:30 (16:14) beim Mitaufsteiger geschlagen geben.

HSV Warberg/Lelm startet gut in die Partie

„Aus meiner Sicht waren wir sogar das deutlich bessere Team“, sagte Wosnitza, dessen Schützlinge einen guten Start erwischten und nach dem bereits dritten Treffer von Lucas Meurer mit 6:4 in Führung gingen (10. Minute). Kurz darauf bekam Meurer jedoch einen Schlag ins Gesicht ab, „da gab es dann einen kleinen Bruch in unserem Spiel. Wir haben kurzzeitig auch den Zugriff in der Abwehr verloren und einige einfache Gegentore kassiert“, fasste Warbergs Trainer den 7:2-Lauf der Alfelder bis zur 17. Minute zusammen.

Doch die Gäste, bei denen Marvin Peschmann erstmals auf der Rückraum-Mitte agierte und, so Wosnitza, „sehr gut die Fäden zog“, fingen sich schnell wieder. „Ein super Spiel“ lieferte auch Sebastian Feig, der es am Ende auf elf Treffer brachte und großen Anteil daran hatte, dass der HSV den Spielstand bis zur Pause wieder in seine Richtung lenken konnte.

Alles sieht nach einem Warberger Auswärtssieg aus, dann kommt SV Alfeld zurück

In der Folge hielten die Gäste konsequent einen Vorsprung von zwei bis fünf (24:19, 46.) Toren. Bis zum Stand von 26:22 neun Minuten vor Schluss sah alles nach einem Auswärtssieg der Warberger aus. Dann lief aber alles gegen sie. „Wir hatten gute Chancen, zweimal aus dem Spiel heraus und zweimal per Siebenmeter, die wir nicht nutzen konnten. Dazu haben wir zweimal mit dem letzten Wurf bei angezeigtem Zeitspiel noch ein Gegentor gefangen“, berichtete Wosnitza.

Alfeld kämpfte sich auf diese Weise zurück, witterte nun Morgenluft – und nun war auch das Publikum wieder da. 70 Sekunden vor dem Ende führten die Hausherren plötzlich wieder mit 29:28. Feig glich mit seinem elften Treffer aus. Alfeld nahm eine Auszeit, besprach seinen letzten Angriff – dieser führte über den Kreisläufer, der nur auf Kosten eines Siebenmeters gestoppt werden konnte. Sören Lange blieb für den SVA cool, „in den verbleibenden sechs Sekunden kamen wir dann auch nicht mehr in den Angriff“, berichtete Wosnitza. Irgendwie, so der HSV-Trainer, habe es einfach nicht sollen sein. „Dass wir mit einer wirklich guten Leistung das Spiel noch so verloren haben, tut fast mehr weh als die Klatsche gegen Vorsfelde.“

HSV: Lampe, Panzer – Hotopp, Jonas Gronde 2, Nabel, Peschmann 2, Liebing 3, Feig 11/1, Tim Gronde 1, Frühauf 1, Schmidt, Rutsch 4, Meurer 5/1, Walther.

