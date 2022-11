FSV verpasst das 2:0 und verliert noch

Erst Torschütze, dann Aushilfsverteidiger: Als Stefan Goebel verletzt raus musste, wechselte Schöningens Torschütze zum 1:0, Sergej Evljuskin (Foto), in die Innenverteidigung.

Zum letzten Heimspiel der Hinrunde hatte Fußball-Oberligist FSV Schöningen Tabellenschlusslicht Lüneburger SK Hansa zu Gast. Zur Halbzeitpause war die Mehrheit der 217 Zuschauer noch der festen Überzeugung, dass die Mannschaft von Trainer Bastian Breves endlich ihren dritten Heimsieg einfahren würde. Doch genau das Gegenteil trat ein: Trotz spielerischer Überlegenheit und einer frühen 1:0-Führung mussten sich die Schöninger am Ende mit 1:2 geschlagen geben.

„Das wird heute mit Sicherheit kein Selbstläufer. Mit einem 1:0-Sieg wäre ich schon sehr zufrieden“, hatte Breves noch vor dem Anpfiff erklärt und damit erneut vor allzu hohen Erwartungen gewarnt. Routinier Daniel Reiche, der aufgrund von muskulären Problemen zuschauen musste, wollte sich dagegen auf kein Ergebnis festlegen. „Ich tippe nie, das bringt Unglück“, sagte er und fügte lediglich hinzu: „Hauptsache wir gewinnen – alles andere ist egal.“

Riedel erhält den Vorzug im Tor

Seine Abwehr musste FSV-Trainer Breves notgedrungen umbauen, auf der Torwartposition gab er hingegen bewusst Matti Riedel den Vorzug gegenüber der bisherigen Nummer 1, Ni­clas Edelmann. Dieser habe „seine Sache nicht schlecht gemacht, aber wenn man in 15 Spielen mehr als 30 Gegentore kassiert, dann muss man etwas ändern“, begründete Breves seine Entscheidung.

Die Gastgeber begannen voller Selbstbewusstsein – und schon der dritte Angriff brachte die Führung: Christopher Münch steckte den Ball auf Sergej Evljuskin durch, der mit dem Rücken zum Tor im Strafraum lauerte und dann mit einem Schuss aus der Drehung ins lange Eck traf (5. Minute). Und es hätte für die Gastgeber noch viel besser kommen können, wenn Yannic Werner (zweimal knapp vorbei) und Petrus Amin (Lattentreffer) bei ihren Abschlüssen mehr Fortune gehabt hätten.

FSV baut Führung nicht aus

Nach einer halben Stunde hatte Dominik Elsner dann die größte Chance zum 2:0, das – so, wie sich die Gäste bis dahin präsentierten – womöglich schon die Vorentscheidung bedeutet hätte. Von Felix Behling klasse angespielt, setzte sich Elsner auf der rechten Seite durch und spitzelte das Leder am Lüneburger Torwart vorbei – aber auch am Tor ...

Kurz darauf signalisierte Stefan Goebel seinem Trainer, dass er nicht mehr weitermachen könne. Weil neben Daniel Reiche auch Gunnar Niemann fehlte, brachte Breves Nathan Wahlig ins Spiel. Er übernahm die 8er-Position von Evljuskin, der wiederum für Goebel in die Innenverteidigung rückte. Bis zur Pause blieb es bei einer optischen Feldüberlegenheit der FSV, die allerdings zu keinen weiteren klaren Abschlüssen mehr kam. Die Gäste beschränkten sich bis dahin auf Konter, blieben aber bis auf eine Chance von Robin Neumann weitestgehend harmlos.

Doppelschlag schockt Schöningen

Dass die Schöninger beim Seitenwechsel nur mit 1:0 führten, sollte sich schnell rächen. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff kamen die Gäste zum Ausgleich. Christian Okafor wurde per Foul im FSV-Strafraum gestoppt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Marian Kunze sicher. Und nur rund 60 Sekunden später schockte Patrick Posipal die Hausherren mit seinem Treffer zum 1:2.

Breves erklärte später enttäuscht: „Nach einer starken ersten Halbzeit, in der wir locker 2:0 oder 3:0 hätten führen müssen, geben wir innerhalb von zwei Minuten das ganze Spiel ab. Uns fehlt eben der Killerinstinkt.“ Und Yalcin Erarslan, Sportdirektor der Schöninger, sagte zum Doppelschlag des LSK: „Das ist bitter. Da hat sich die Fußballerweisheit, dass man in den ersten fünf Minuten nach einem überraschenden Gegentreffer besonders anfällig ist, mal wieder bestätigt.“

In der Folge versuchte Breves zwar, mit Wechseln für frische Impulse zu sorgen. An der dritten Heimniederlage der FSV änderte es aber nichts mehr.

FSV: Riedel – Behling, Goebel (39. Wahlig), Werner, Caringi – Ademeit (83. Kohl) – Elsner (87. Sening), Lutz (71. Winter), Evljuskin, Münch (71. Evers) – Amin.

Tore: 1:0 Evljuskin (5.). 1:1 Kunze (51./FE), 1:2 Posipal (52.).

