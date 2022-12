KSV Helmstedt geht im Kellerduell leer aus

Für die Schere-Kegler des KSV Helmstedt wird die Mission Klassenerhalt immer schwieriger. Im Kellerduell der 2. Bundesliga Nord mussten sie eine 0:3-Niederlage beim Tabellenvorletzten Wattenscheid hinnehmen. Für das dritte KSV-Team gab es unterdessen in der Bezirksoberliga Anlass zur Freude.

2. Bundesliga Nord

SKG Wattenscheid – KSV Helmstedt 3:0 (55:23, 4898:4480). Auf der international bekannten

8-Bahn-Anlage in Herne verpassten die Gäste den Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Im ersten Block konnten Timo Polk (767 Holz/ 4 Einzelwertungspunkte) und Michael Heim (774/5) nur phasenweise mit den starken Wattenscheidern Dennis Schmidt (842/11) und Karsten Detert (837/10) mithalten. Individuelle Fehler verhinderten am Ende bessere Ergebnisse.

Stefan Seibt vom KSV Helmstedt bestätigt seine gute Form

Im zweiten Durchgang konnte Stefan Seibt (790/8) seine gute Form bestätigen, während Pasqual Eberlein (711/2) deutlich hinter seinen Möglichkeiten blieb. Die Gastgeber Gero Ziegelmann (784/7) und Frank Ocwirk (806/9) nutzten dies, um die Weichen auf einen Heimsieg zu stellen.

Im dritten Abschnitt zeigten die Helmstedter maximal durchwachsene Leistungen. Benjamin Keipert (700/1) spielte nicht konstant genug, Siegfried Kruschke (738/3) brauchte zu lange, um sich auf die Bahnen einzustellen. Für die SKG sorgte Carsten de Boer (854/12) für die Tagesbestleistung, während Martin Schulz (775/6) den Nachmittag locker ausklingen ließ.

An diesem Samstag steht für den KSV in der heimischen Kegelsportanlage an der Von-Guericke-Straße mit dem Heimspiel gegen die SK Mülheim der Jahresabschluss an (13 Uhr).

Bezirksoberliga

KSV Helmstedt III – Post SV/GH Salzgitter II 3:0 (22:14, 2650:2508). Auch in der Bezirksoberliga kam es zum Duell des Tabellenletzten (KSV) mit dem -vorletzten. Für die „Dritte“ des KSV war es zugleich das letzte Heimspiel des Jahres – und sie feierte ihren ersten Saisonsieg.

Im ersten Block erspielten Jörn Kraul (683/7) und Julia Holze (650/5) gegen Johann Bergmann (631/4) und Ralf Füllekrug (594/1) gleich ein sattes Plus von 108 Hölzern. Anschließend lieferte Mira Kraul (695/8) die beste Leistung des Tages ab und Svea Jünemann (622/2) spielte eine neue persönliche Bestleistung. Damit bauten die beiden U18-Spielerinnen den Helmstedter Vorsprung gegen Andreas Eggert (655/6) und Michael Dumke (628/3) sogar noch auf 142 Hölzer aus und machten den 3:0-Heimsieg des KSV perfekt.

