Verkorkste Hinrunde – VfL Lehre muss zittern

Lehre. Saison-Zwischenbilanz: Das Team von Trainer Hannes Ermisch belegt zum Jahreswechsel den letzten Nichtabstiegsplatz in der Staffel Ost.

Die Lehrschen um Tobias Urban (am Ball) müssen sich in der Rückrunde noch ordentlich strecken, um die Abstiegsgefahr zu bannen.

Nur drei Siege, denen acht Niederlagen gegenüberstehen: Die Hinrunde in der Handball-Landesliga Ost lief für den VfL Lehre alles andere als gut. „Sie war durchwachsen“, bringt Lehres Trainer Hannes Ermisch den Verlauf der ersten Saisonhälfte auf den Punkt.

„Wir haben zu selten die Big Points gesammelt“, sagt Lehres Ex-Torhüter Ermisch, der die Verantwortung für die Mannschaft im Sommer von seinem Vorgänger Kai-Olaf Reinemann übernommen hatte. Ein riesiges Problem: Ermisch hatte nicht immer seinen Wunschkader zur Verfügung. Vor allem ihre Auswärtsspiele bestritten die VfL-Handballer oftmals in kleiner Formation. Genau in diesen Spielen – als Beispiele dienen die 18:35-Abfuhr beim TV Uelzen oder die 20:32-Klatsche beim TuS Bergen – gerieten sie früh und deutlich ins Hintertreffen. Die Folge: Die Köpfe gingen runter, die Moral in der Mannschaft litt.

Die Lehrschen rutschen zwischenzeitlich bis auf den letzten Platz ab

Weil auch in eigener Halle zwischen Ende September und Ende November nichts zusammenlief – es setzte vier deutliche Niederlagen – rutschte der VfL in dieser Phase immer weiter ab. Nach dem 25:39 in der heimischen „Rosine“ gegen den MTV Dannenberg war das Team auf dem letzten Tabellenplatz der Staffel Ost angekommen.

„Hatten wir mal einen voller besetzten Kader, dann lief es sofort besser“, sagt Ermisch rückblickend. „Dann haben die Jungs gezeigt, dass sie es können. In den engeren Spielen waren sie motivierter, die Sache auch für sich zu entscheiden.“ Gegen den routinierten Aufstiegsanwärter SG VfL Wittingen/Stöcken (26:32) ging es für die Lehrschen trotz ansprechender Leistung schief, im Kellerduell beim MTV Vorsfelde II (22:21) hielten sie ihrem selbst auferlegten Erfolgsdruck stand. Gleiches galt für die Abschlusspartie der Hinserie Anfang Dezember gegen Eintracht Braunschweig (28:27). Wieder hatten sich die VfL-Spieler selbst unter Zugzwang gesetzt, und wieder wurden sie den eigenen Erwartungen gerecht.

Die Rückrunde startet für den VfL Lehre mit der Partie in Braunschweig

„Wir stehen zum Jahreswechsel auf dem drittletzten Platz und nicht auf einem Abstiegsrang“, stellt Ermisch fest und betont: „Das ist wichtig für die Köpfe der Spieler. In der Rückrunde haben wir noch ausreichend Spiele, in denen wir die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen können.“

Weiter geht’s für die Lehrschen erst am 21. Januar mit der Auswärtspartie gegen den Nachbarn MTV Braunschweig III – ein Gegner, an den die VfL-Handballer gute Erinnerungen hegen. Im Hinspiel an Spieltag 1 siegten sie mit 31:21.

