Grizzlys Wolfsburg laden Helmstedter Vereine ein

Eishockeyfans aufgepasst! Im Rahmen ihrer seit Jahren bestehenden Zusammenarbeit haben der Kreissportbund Helmstedt (KSB) und die Grizzlys Wolfsburg nun eine besondere Aktion gestartet: Die Grizzlys laden die Helmstedter Vereine, genauer gesagt 100 Mitglieder, zu einem ihrer Heimspiele ein.

50 x 2 Freikarten für Helmstedter Sportler zu den Heimspielen der Grizzlys

Die Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist in vollem Gange und die Wolfsburger liegen erneut auf Play-off-Kurs. Schon seit vielen Jahren besteht ein Kooperationsvertrag zwischen dem KSB und dem DEL-Klub, der immer wieder Gäste aus den Vereinen des Kreises Helmstedt zu Besuchen in die Eis-Arena einlädt – so auch im kommenden Januar. Für die Heimspiele gegen die Iserlohn Roosters am 8. Januar (16.30 Uhr), die Fischtown Pinguins Bremerhaven (15. Januar, 14 Uhr), die Straubing Tigers (20. Januar, 19.30 Uhr) sowie gegen den ERC Ingolstadt (27. Januar, 19.30 Uhr) stellen die Grizzlys 50 x 2 Freikarten zur Verfügung.

Der KSB Helmstedt hat dafür folgende Abwicklung festgelegt: Alle 164 Vereine des KSB sind zur Teilnahme berechtigt, wobei das Kontingent limitiert ist und jeder Verein nur eine Bestellung aufgeben darf. Dieser sendet eine E-Mail an info@ksb-helmstedt.de mit folgenden Inhalten: vollständiger Name und Adresse des Absenders mit Nennung des Vereins, Telefonkontakt und Namen der Begleitperson sowie die Spielauswahl.

Die Aktion endet zum Jahreswechsel, also am 31. Dezember um 24 Uhr. Der Kreissportbund sendet dann in der ersten Januarwoche die digitalen Tickets an die genannte Mailadresse.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de