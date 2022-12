Grasleben ist nach der Hinrunde mittendrin im Titelrennen

„Der Anfang war schlecht, das Ende war schlecht. Dazwischen war es gut, da hatten wir eine gute Serie.“ So fasst Dennis Kaczmarek, Spieler und Abteilungsleiter des TSV Grasleben, die Hinrunde des Tischtennis-Bezirksoberligisten, zusammen. Der TSV überwintert nach sechs Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen auf dem zweiten Tabellenplatz – und hat noch alle Chancen auf den Landesliga-Aufstieg.

„Wir hatten ,Ups and Downs’ dabei“, erklärt Kaczmarek. Mit Marco Brandes als namhaftem Neuzugang waren die Grasleber ambitioniert in die Saison gegangen, mussten mit dem 5:9 beim TSV Meine aber direkt den ersten Rückschlag hinnehmen. Es folgten sechs Erfolge und ein Remis im Spitzenspiel gegen den aktuellen Tabellenführer SV Sandkamp, nachdem der Vorjahresaufsteiger unter anderem etwas an den eigenen Doppelaufstellungen verändert hatte. Zum Hinrundenabschluss wiederum setzte es ein 3:9 beim TTC Wahrenholz. „Wir haben gegen Meine und Wahrenholz gesehen, dass es nicht reicht, wenn wir nicht am Limit spielen“, stellt Kaczmarek klar.

Diese zweite Niederlage ist auch der Grund dafür, dass nicht Kacz­marek und Co. auf Tabellenplatz 1 zu finden sind, denn auch Sandkamp ließ Federn und hat nur einen Punkt mehr auf dem Konto als der TSV. „Wir gehen nicht satt in die Pause. Wir werden Gas geben und zusehen, dass wir den SV noch einfangen“, betont Kaczmarek.

Es scheint, als laufe es auf einen Zweikampf um den Titel hinaus. „Es sieht zumindest danach aus. Sandkamp und wir sind die Konstantesten und auch am komplettesten besetzt“, begründet der Grasleber Spieler und Abteilungsleiter. Ein vermeintlicher Vorteil für den TSV: Sandkamp hat die Auswärtsspiele gegen Wahrenholz und Meine noch vor sich, das direkte Duell zwischen den beiden Topteams findet wiederum am 12. März in Sandkamp statt.

Seinen Rückrundenauftakt absolviert der Tabellenzweite mit einem Heimspielwochenende gegen den MTV Vorsfelde (14. Januar) und den TSV Meine (15. Januar). Kaczmarek: „Wenn wir die Chance haben, Erster zu werden, wollen wir das auch versuchen.“

