Essenrode I bleibt auf dem letzten Tabellenplatz

Der vorletzte Spieltag der Hallensaison in der Faustball-Niedersachsenliga Süd war zugleich der letzte für die erste Mannschaft des TuS Essenrode. Anders als die „Zweite“ des TuS, ist das Team um Kapitän Florian Linke beim Abschluss am 15. Januar spielfrei. Nun reiste es mit dem Ziel nach Empelde, eine verkorkste Spielzeit versöhnlich abzuschließen.

Dafür wollten die Essenroder aus ihren beiden letzten Spielen unbedingt noch einmal Punkte mitnehmen. Doch die Flut an Ausfällen, die sich schon durch die gesamte Saison gezogen hatte, setzte sich auch dieses Mal fort und war für den TuS nicht zu kompensieren. Trotz kämpferisch starker Leistung blieb er ohne Zähler und wird die Saison als Tabellenschlusslicht beenden. Ein kleiner Trost: Weil der MTV Diepenau sein Team vor dem Saisonstart zurückgezogen hatte, gibt es in dieser Hallenspielzeit keinen Absteiger. Das junge Essenroder Team bleibt also in der Niedersachsenliga.

TuS Essenrode I – TSV Burgdorf 0:3 (3:11, 10:12, 11:13). Tabellenführer Burgdorf hatte seine vorangegangenen sechs Spiele alle gewonnen, dabei keinen einzigen Satz abgegeben und sich die Aufgabe gegen das Schlusslicht sicher einfacher vorgestellt. Der erste Satz war auch noch eine einfache Beute für die Burgdorfer, weil das TuS-Team den Auftakt verschlief. Danach aber waren die Essenroder ganz dicht dran, der TSV den ersten Satzverlust zuzufügen. Sie zeigten eine engagierte Leistung, erspielten sich im zweiten und dritten Durchgang jeweils eine deutliche Führung, konnten diese aber nicht ins Ziel bringen – auch, weil der Gegner deutlich mehr personelle Optionen hatte.

TuS Essenrode I – TuS Bothfeld 1:3 (11:8, 8:11, 3:11, 4:11). Im zweiten Spiel holten sich die Essenroder nach starker Leistung verdient den ersten Satz. Dann brach bei Kapitän und Hauptangreifer Florian Linke allerdings eine Verletzung erneut auf, was sein Team auf dem Weg zum Sieg ausbremste. Den zweiten Satz gestalteten die Schwarz-Roten noch lange offen, nachdem sie diesen abgegeben hatten, wurde der Druck des Gegners aber größer – der TuS war im weiteren Spielverlauf chancenlos.

„Nach der erfolgreichen Feldsaison wollten wir auch in der Halle oben mitspielen, aber das war diesmal nichts“, hielt Essenrodes Spielertrainer Patrick Linke ernüchtert fest. „Wir hatten eigentlich einen starken Kader, konnten aber an keinem einzigen Spieltag in Bestbesetzung antreten. Und wenn dann noch der Hauptangreifer nach dem ersten Spieltag verletzt ausfällt, fehlt einfach ein zweiter starker Angreifer. Ich konnte diese Lücke leider nicht schließen“, erklärte er weiter. Der Zusammenhalt in der Mannschaft sei dennoch überragend gewesen. „Gerade, wenn es nicht läuft, zeigt sich, ob man ein echtes Team ist.“

TuS Essenrode I: Florian Linke, Patrick Linke (Angriff), Luan Selimi (Zuspiel), Jan-Lukas Schüler, Simon Hattenbauer, Tommaso Nigro (Abwehr).

r./jse

