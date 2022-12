TSG Königslutter ehrt ihre Tennis-Damen 30

Die TSG Königslutter zeichnete ihr Damen-30-Tennisteam für dessen bemerkenswerte Erfolge in diesem Jahr aus. Angesichts der Aufstiege in die Regionalliga im Sommer sowie in die Nordliga im Winter hatten die Spielerinnen allen Grund zu strahlen.

Sie sind es mittlerweile fast schon gewohnt, sportliche Erfolge zu feiern. Das Jahr 2022 war für die Tennis-Damen 30 der TSG Königslutter dennoch ein ganz besonderes. Für ihre herausragenden Leistungen wurden sie nun vom Verein geehrt.

Schon im Jahr zuvor hatten die Damen 30 Beachtliches geschafft: Im Sommer 2021 gelang ihnen – wenngleich in einer Mini-Staffel mit nur drei Teams – mit zwei klaren Siegen der Aufstieg in die Nordliga. In der folgenden Winterserie fehlte ihnen nicht viel, um diesen Erfolg zu wiederholen. Erst eine knappe 2:4-Niederlage beim DTV Hannover verhinderte, dass die Königslutteranerinnen auch in der Halle den Sprung in die Nordliga schafften.

In diesem Sommer setzten sie ihren Erfolgszug unter freiem Himmel fort, wurden ungeschlagen Meister der Nordliga und machten anschließend sogar den Durchmarsch in die höchste Spielklasse Deutschlands in den Altersklassen perfekt: Im Aufstiegsspiel zur Regionalliga ließ die TSG gegen den TC Cottbus nichts anbrennen (9:0).

Ein Jahr ohne Niederlagen für die TSG Königslutter

Zuletzt krönte die Mannschaft ihr Jahr mit einem weiteren Aufstieg. Mit einem 6:0-Erfolg über den Staffelzweiten Groß Buchholz schloss sie die Winterserie mit 10:0 Punkten als Oberliga-Meister ab. Damit gelang den Damen 30 aus Königslutter das Kunststück, in 2022 ohne eine Niederlage zu bleiben. „Und sie sind trotz der Erfolge noch lange nicht ,satt’, sie haben sich auch für 2023 einiges vorgenommen“, sagt Tobias Langenheine von der Tennissparte der TSG und lädt Interessierte schon jetzt zu den Regionalligaspielen des Teams im Sommer auf die Anlage an der Wolfsburger Straße ein.

Zum Erfolgsteam gehören: Margarite Scheffler, Nina Jaworowski, Jasmin Heckel, Janine Krebs, Martina Behnsen, Astrid Schmidt, Nina Heckeroth, Laura Marie Medefind, Melanie Weber, Swantje Röske sowie die derzeit in den USA weilende Henrike Junge.

