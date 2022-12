Gelungener Jahresabschluss für die Teams des KSV Helmstedt

Zwei Mannschaften des KSV Helmstedt waren zum sportlichen Jahresabschluss noch einmal auf den Bahnen der heimischen Kegelsportanlage an der Von-Guericke-Straße im Einsatz, und das mit Erfolg. Das Schere-Team feierte in der 2. Bundesliga trotz einiger Ausfälle einen 2:1-Sieg gegen den SK Mülheim. In der Bezirksoberliga Bohle traten zum Abschluss der Hinrunde alle vier Mannschaften an. Hier nutzten die Helmstedter ihren Heimvorteil, um sich als Tagessieger vier Punkte zu sichern.

KSV Helmstedt erwischt den besseren Start

2. Bundesliga Nord Schere

KSV Helmstedt – SK Mülheim 2:1 (41:37, 4280:4267). Weil gleich mehrere Spieler ausfielen, mussten die Helmstedter ihre Mannschaftsaufstellung für das letzte Punktspiel des Jahres auf mehreren Positionen umstellen. So kam Jörn Kraul zu seinem ersten Einsatz in der 2. Bundesliga, außerdem half Gerhard Otto, der wie Kraul sonst für die zweite Mannschaft aktiv ist, bei der „Ersten“ des KSV aus.

Die Einzelergebnisse fielen insgesamt niedriger aus als gewohnt, dabei erwischten die Gastgeber aber noch den besseren Start. Im ersten Block spielten für den KSV Pasqual Eberlein (753 Holz/11 Einzelwertungspunkte) und Timo Polk (733/8) und nahmen ihren Gegnern Heiko Störig (720/6) und Joachim Pohl (656/1) gleich mal satte 110 Holz ab. Die schon komfortable Führung der Helmstedter bauten im zweiten Durchgang Siegfried Kruschke (744/10) und Gerhard Otto (670/3) weiter aus, weil sich bei den Gästen aus dem Ruhrgebiet weder Michael Kolba (700/5) noch Stefan Schröter (690/4) entscheidend in Szene setzen konnten.

Das nunmehr auf 134 Hölzer angewachsene Polster sollte noch bedeutsam werden, denn im letzten Block setzten Andreas Happe (740/9) und Michael Kuenkamp (761/12) für die Mülheimer noch einmal zur Aufholjagd an. Diese sollte aber nicht mehr von Erfolg gekrönt sein. Zwar konnten Benjamin Keipert (723/7) und Jörn Kraul (657/2) mit diesen Ergebnissen in Summe nicht mithalten, sie waren aber abgeklärt genug, den Helmstedter Sieg – wenn auch nur mit 13 Holz Vorsprung – über die Ziellinie zu bringen.

Rüdiger Strich, Jugend- und Pressewart des KSV, sprach im Anschluss von einem „schmutzigen Heimsieg in einem von vielen Fehlern geprägten Spiel. Aber auch beim Kegeln zählen im Abstiegskampf nur Punkte.“ Und zumindest die beiden für den Mannschaftssieg holte das KSV-Team – und damit auch ein Erfolgserlebnis zum Abschluss des Jahres.

Maleen Kraul ist beste Keglerin in der Einzelwertung

Bezirksoberliga Bohle

Alle vier Mannschaften der Bezirksoberliga trafen sich in Helmstedt zum Hinrundenabschluss. Die Ausgangssituation gestaltete sich spannend, da mit dem KSV Helmstedt, der KSG Wolfenbüttel II und Flotte Neun Peine II drei Teams mit 6:3 Punkten gleichauf lagen. Die an diesem Tag beste dieser drei Mannschaften würde also als Herbstmeister ins neue Jahr gehen.

Für die Gastgeber spielten Ma­leen Kraul (911 Hölzer), Gerhard Otto (835/Streichergebnis), Jörn Kraul (876) und Siegfried Kruschke (926/Tagesbester), wodurch sich ein Gesamtergebnis von 2713 Hölzern ergab. Das bescherte dem KSV-Team vier Mannschaftspunkte sowie Platz 1 – an diesem Spieltag ebenso wie in der Gesamttabelle. Den zweiten Rang belegte die KSG Wolfenbüttel II mit 2619 Hölzern, gefolgt vom Team von Flotte Neun Peine II (2597) und Wolfenbüttels dritter Mannschaft (2491).

Auch in der Einzelwertung gibt es eine Helmstedter Herbstmeisterin: Maleen Kraul. Mit nun 26 Einzelwertungspunkten baute sie ihren Vorsprung auf den zweitplatzierten Peiner Miguel Christiansen (19) weiter aus. Siegfried Kruschke verbesserte sich als Tagesbester des 4. Spieltags noch auf Platz 3 (18).

r.

