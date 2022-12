Der EHC Nord-Elm verliert zwei Torfestivals

Süpplingen. Die „Ice Beavers“ bieten den Wieselz Lüneburg zweimal über 60 Minuten Paroli, müssen sich am Ende aber jeweils knapp geschlagen geben.

Foto: Steffie Rathje / oh

Zwischen dem EHC Nord-Elm (rechts Florian Böttcher) und den Lüneburgern (in Schwarz) ging es zwischenzeitlich sogar etwas zu sehr zur Sache.

Diese Duelle waren intensiv, sie waren umkämpft und sie waren torreich – der EHC Nord-Elm und die Wieselz Lüneburg sind zweimal in kurzer Zeit aufeinandergetroffen, in beiden Partien behielten die Lüneburger knapp die Oberhand. Zunächst feierten die Wieselz einen 7:6-Heimsieg, um dann in Salzgitter ein 9:7 folgen zu lassen.

Ice Beavers geben im dritten Viertel die Spielkontrolle und die Führung aus der Hand

Vor 157 Zuschauern waren sich beide Teams im Walter-Maack-Stadion des Regionalligisten Adendorfer EC begegnet. Es entwickelte sich schnell eine temporeiche Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Schon im ersten Drittel fielen sieben Treffer, die „Ice Beavers“ aus Süpplingen führten dank der Tore von Eric Schwerch, Ilja Uskov (2) und Florian Georgi mit 4:3. Die Lüneburger wollten den Ausgleich nach Wiederbeginn erzwingen, die bessere Struktur hatte allerdings der EHC. Uskov erhöhte mit seinen Treffern Nummer 3 und 4 auf 6:3 für die Gäste.

Die Hausherren schlugen jedoch schnell doppelt zurück und sorgten dafür, dass es „nur“ mit einem 6:5 für Nord-Elm ins Schlussdrittel ging. EHC-Schlussmann Daniel Schoen verhinderte in der Folgezeit ein ums andere Mal den Ausgleich, war dann aber doch machtlos – 6:6. Und nur vier Minuten später hatten die Lüneburger die Kontrolle endgültig übernommen und gingen in Führung.

Entschieden war die Begegnung damit aber noch nicht. Rund vier Minuten vor der Schlusssirene musste ein Spieler der Wieselz auf die Strafbank, nur wenig später ein weiterer. Doch auch in doppelter Überzahl sollte den Gästen der Ausgleich nicht gelingen, bei den Lüneburgern brach mit der Schlusssirene großer Jubel aus.

Beim zweiten Aufeinandertreffen geht es zwischenzeitlich ordentlich zur Sache

Die Chance zur Revanche bot sich schnell für die Ice Beavers. Auf „heimischem“ Eis in Salzgitter lieferten sich beide Teams auch diesmal ein torreiches erstes Drittel, nach 20 Minuten stand ein 3:3 auf der Anzeigetafel. In der Folge gewann das Spiel spürbar an Härte und Aggressivität, die Schiedsrichter sprachen zahlreiche Strafen aus. Tore blieben im zweiten Spielabschnitt allerdings aus.

In der Pause riefen die Kapitäne ihre Teams zu mehr Fairness und weniger Härte auf, der Ehrgeiz blieb allerdings groß. Insgesamt zehn Treffer sahen die Zuschauer in den letzten 20 Minuten – allerdings nur vier davon vom EHC, der das Eis nach einem 7:9 als Verlierer verließ.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de