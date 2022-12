Fußball-Kreisliga Die bislang Besten sind auch die Fairsten in der Kreisliga

Gianluca Quast von der FSV Schöningen II führt die Torjägerliste der Kreisliga mit 22 Treffern an.

Kreis Helmstedt. Zahlen, Daten, Fakten – wer traf am häufigsten, wer sah die meisten Karten? So lief die erste Saisonhälfte in der Fußball-Kreisliga.