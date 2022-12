Süpplinger festigen ihre Tabellenführung

An den beiden ersten Wettkampftagen hatte sich das Luftpistole-Team der Schützenbrüderschaft Süpplingen mit vier Siegen bereits eine hervorragende Grundlage für die Meisterschaft in der Verbandsoberliga, der dritthöchsten deutschen Klasse, geschaffen. Nach dem dritten Tag, der in Wathlingen stattfand, konnten sie dann sehr zufrieden und schon recht entspannt in die Weihnachtspause gehen, denn erneut gewannen die Süpplinger beide Vergleiche.

Das SBr-Team musste sich zunächst etwas umstellen, da in Wathlingen (Kreis Celle) nicht auf Papierscheiben, sondern auf elektronische Anlagen geschossen wurde. Auch die Setzliste der Süpplinger wurde gemäß der Ergebnisse des vorangegangenen Durchgangs angepasst. Dieses Mal starteten sie in der Reihenfolge Kristof Kirchmer, Martin Tomicki, Lisa-Frederike Stute, Lars Eib und Christian Klein.

5. Runde

Im ersten der beiden Vergleiche des Tages trafen die Süpplinger auf den gastgebenden SV Freischütz Wathlingen II. Im ersten Durchgang lagen vier SBr-Schützen, die jeweils 90 und mehr Ringe schossen, in Führung. Besonders knapp ging es im Duell an Position 1 zu. Kristof Kirchmer (94 Ringe) lag zunächst einen Ring vor seinem Kontrahenten Dmitriy Dashevskiy. Im weiteren Verlauf hielt der Süpplinger sein sehr hohes Niveau (94, 93, 92) – Dashevskiy konnte damit nicht Schritt halten (86, 89, 86).

An Position 2 musste Martin Tomicki (insgesamt 355 Ringe) seinem Gegenüber Torben Wolf (370), der konstant über 90 Ringe pro Durchgang erzielte, den Punkt überlassen. An den weiteren Positionen ließen die Süpplinger aber nichts anbrennen. Lisa-Frederike Stute (370) schoss bereits in der ersten Serie (95) ein Plus von 8 Ringen heraus und steigerte ihren Vorsprung letztlich auf 30 Ringe.

An Position 4 lag Lars Eib (366) ab dem zweiten Schuss in Führung und gab diese auch nicht mehr aus der Hand, vielmehr baute auch er sein Polster kontinuierlich auf am Ende 25 Ringe aus. Knapper lief es bei SBr-Mannschaftsführer Christian Klein, der nach der zweiten Serie noch drei Ringe zurücklag, in der Folge aber mit 342:337 noch den vierten Punkt für sein Team holen konnte.

Die Süpplinger ließen sich auf dem Weg zu ihrem fünften Sieg auch nicht davon beirren, dass die Anlage zwischenzeitlich ausfiel – so lange, dass erneut Probeschüsse abgegeben werden konnten – und es anschließend Unstimmigkeiten bei der Wiederherstellung der bisherigen Ergebnisse gab.

6. Runde

Zweiter Gegner der SBr in Wathlingen war die SGi Vorwerk, die als Tabellenzweiter in den Wettkampftag gestartet war, in ihrem ersten Duell allerdings deutlich gegen die SG Bissendorf verloren hatte (0:5). Dennoch war es für Süpplingen mit Blick auf die Tabellenführung ein wichtiges Aufeinandertreffen.

Kristof Kirchmer war seinem Gegner in den ersten drei Serien jeweils deutlich überlegen und holte mit einem Plus von 22 Ringen den ersten Zähler. Martin Tomicki steigerte sich nach einer 85er-Serie zum Auftakt, übernahm in der zweiten Serie die Führung und setzte sich schließlich noch souverän mit 362:341 Ringen durch.

An Position 3 verlief die erste Serie des Duells zwischen Lisa-Frederike Stute und Bianca Meyer noch äußerst umkämpft (90:89). Im weiteren Verlauf baute die Süpplingerin ihren Vorsprung jedoch stetig weiter aus (368:354). Einen Start-Ziel-Sieg feierte Lars Eib an Position 4. Er ging gleich mit dem ersten Schuss in Führung und vergrößerte diese bis zum Ende der ersten Serie auf 10 Ringe. Auch in den nächsten Serien lief es für Eib gut, so dass er letztlich 25 Ringe mehr zu Buche stehen hatte als sein Gegner.

Christian Klein machte es hingegen einmal mehr spannend: Im Vergleich mit Frederieke Könneker (89, 80, 85, 82) wechselte die Führung serienweise hin und her, der Süpplinger (87, 89, 81, 87) hatte aber das bessere Ende für sich – mit diesem 5:0-Erfolg baute die SBr ihre Bilanz auf 12:0 Punkte und damit ihre Tabellenführung weiter aus.

In Reichweite der Schützenbrüderschaft liegt nun nur noch das USK Fallersleben, das in Wathlingen sowohl die SGi Lüchwo als auch den SV Bothel mit 3:2 bezwingen konnte. Letzterer ist auch der Gegner der Süpplinger beim abschließenden Wettkampf, der Mitte Januar auf der Anlage der SGi Vorwerk steigen wird.

Die Ergebnisse des 3. Wettkampftages

SVF Wathlingen II – SBr Süpplingen 1:4 (1742:1806 Ringe)

Dmitriy Dashevskiy – Kristof Kirchmer354:373 Ringe

Torben Wolf – Martin Tomicki370:355 Ringe

Benjamin Forke – Lisa-Frederike Stute340:370 Ringe

Kai Gwiasda – Lars Eib341:366 Ringe

Margit Oehns – Christian Klein337:342 Ringe

SGi Vorwerk – SBr Süpplingen 0:5 (1720:1810 Ringe)

Ulrich Dörries – Martin Tomicki349:371 Ringe

Lena Ketterkat – Kristof Kirchmer341:362 Ringe

Bianca Meyer – Lisa-Frederike Stute354:368 Ringe

Thomas Rubisch – Lars Eib340:365 Ringe

Frederieke Könnecker – Christian Klein336:344 Ringe

