Titelverteidiger Lauingen Bornum bezwingt Nachrücker Schunter

Mit 2:0 setzte sich die SV Lauingen Bornum im Finale gegen den FC Schunter durch und verteidigte so den Titel beim Herd-Cup.

Das erste große Fußball-Highlight des Jahres 2023 im Kreis Helmstedt ist Geschichte: Nach der Corona-Zwangspause richtete der MTV Frellstedt am Wochenende erstmals seit 2020 wieder seinen Herd-Cup aus. Beim Turnier der 1. Herren sorgten die Mannschaften für kurzweilige Fußballunterhaltung in der sehr gut besuchten Süpplinger Nord-Elm-Halle. Die großen Überraschungen blieben zwar aus – Bezirksligist und Topfavorit SV Lauingen Bornum verteidigte erfolgreich seinen Titel. Ein paar Überraschungen hielt das Turnier aber doch parat ...

Eine davon: das Teilnehmerfeld. Denn nach den Absagen des SV Esbeck und des TSV Barmke war der MTV Frellstedt bei der Suche nach Ersatz ganz kurzfristig doch noch fündig geworden: Bezirksligist FC Schunter rückte als sechster Starter nach – und marschierte bis ins Endspiel. „Das war zwar superspontan, aber spontane Aktionen sind ja am Ende oft sogar die besten“, sagte FC-Trainer Julien Wossmann, der selbst als Feldspieler mitmischte, nach dem Finale mit einem breiten Grinsen. Er war absolut zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft, „insbesondere da die meisten von uns jetzt seit einem Monat oder mehr nicht mehr gegen den Ball getreten haben“, erzählte Wossmann.

FC holt 13 von 15 möglichen Punkten

Der FC präsentierte sich als deutlich mehr als nur ein „Nachrücker“. In der Vorrunde holte er 13 von 15 möglichen Punkten, gewann sogar mit 2:1 gegen den Titelverteidiger. Nur beim 2:2 gegen den Helmstedter SV ließ er zwei Zähler liegen, wobei A-Jugendspieler Fynn Rüscher, der viele auffällige Aktionen hatte, und Marvin Winter innerhalb von 15 Sekunden einen 0:2-Rückstand noch ausglichen. Beide HSV-Tore hatte Lukas Blank erzielt.

Der hochgehandelte Kreisligist ließ punktuell sein Potenzial aufblitzen, beispielsweise sorgte Jan Dierich mit zwei technisch feinen Soli für Raunen auf den Rängen, verpasste aber den Sprung in die Endrunde – eine weitere Überraschung. Hatte der HSV zum Auftakt noch seine Pflicht gegen die SpVg Süpplingen (3:0) erfüllt, zog er im folgenden Duell mit dem Stadtrivalen TSV Germania mit 0:1 den Kürzeren. Zum Verhängnis wurde dem Kreisliga-Zweiten das 0:3 gegen Frellstedt in seinem letzten Vorrundenspiel. Dennis Wilde, Noa Miersch und Josia Walser, der beim MTV zwischen den Pfosten stand, schossen den Ausrichter weiter.

Frellstedt kratzt an der Überraschung

Die Frellstedter hatten zuvor bereits einen 1:0-Erfolg über Süpplingen eingefahren und gegen den FC Schunter an einer Überraschung gekratzt. Der MTV führte zwischenzeitlich mit 2:1, kassierte dann aber drei Gegentreffer in kurzer Zeit. Und doch wäre für Frellstedt noch ein Remis drin gewesen, nach dem Anschlusstreffer ließen die Schwarz-Roten in der Schlussminute jedoch zwei Riesenchancen aus.

Als Vierter zog der MTV dennoch ins Halbfinale ein – Gegner war erneut Schunter. Wieder führte der Außenseiter mit 2:1, bis Maverick Schönfelder mit seinem Treffer in der 9. Minute noch das Neunmeterschießen erzwang. In diesem hatte Frellstedt schließlich knapp das Nachsehen (3:4) – ebenso wie im anschließenden Spiel um Platz 3 gegen den TSV Germania (4:5, 1:1 nach regulärer Spielzeit).

Nils Schräder ist zufrieden

Der Trainer der Helmstedter, Nils Schräder, freute sich: „Wir hatten nicht mal unbedingt erwartet, das Halbfinale zu erreichen. Wir haben aber sogar ganz guten Fußball gespielt, den Ball phasenweise schön laufenlassen.“ Das Nonplusultra war für Schräder aber die SV Lauingen Bornum, die seinem Team im Halbfinale keine Chance ließ (1:6).

Die SV agierte überwiegend mit Blockwechseln und als einziges Team mit einem fliegenden Torwartwechsel, der sich als Trumpf erwies. Hatte der Gegner den Ball, war Stammkeeper Patrick Martinetz ein sicherer Rückhalt, bei Ballbesitz wechselte er mit Abwehrspieler Andre Thielecke, der dann den Spielaufbau dirigierte und immer wieder mit seinen strammen Linksschüssen selbst für Gefahr sorgte (drei Treffer). „Anfangs waren wir im Aufbau noch etwas zu unruhig, zu überhastet. Im Turnierverlauf haben wir uns aber immer besser eingespielt und gesteigert“, konstatierte Trainer Marcel Schoolmann.

Im Finale schossen dann Tim Schulze und Raphael Spilker die SVLB zum 2:0-Sieg über den FC Schunter. Weitere Lauinger Chancen vereitelte zumeist Miles Scholz, der sich nicht nur in dieser Partie als bester der torhütenden Feldspieler des Turniers hervortat.

„Die Leute hatten wieder Bock“

Beim ersten großen Hallenfußballturnier im Kreis Helmstedt seit 2020 waren nicht nur die sportlichen Leistungen ansprechend. Auch die Stimmung auf den sehr gut gefüllten Rängen der Süpplinger Nord-Elm-Halle war top. „Man hat einfach gesehen, dass die Leute wieder Bock auf ein solches Turnier hatten“, bilanzierte Tobias Korona, Trainer des ausrichtenden MTV Frellstedt, daher völlig zu Recht.

Korona räumte ein, dass er anfangs noch sehr angespannt gewesen sei, weil nach der Zwangspause nicht klar gewesen sei, wie das Turnier ankommt und ob organisatorisch alles gleich wieder reibungslos ablaufen würde. Trotz der Erfahrungen der früheren Veranstaltungen „war es ja doch so, dass für uns vieles wieder wie neu war“, ergänzte Stefan Paeschke, Fußballobmann des MTV. „Aber am Ende hat alles gut geklappt. „Wir sind absolut zufrieden mit der Resonanz, sowohl der Mannschaften als auch der Zuschauer. Wir haben gute, unterhaltsame Spiele mit zwei verdienten Finalisten gesehen“, sagte Paeschke.

In diesem Zusammenhang sprach Korona dem FC Schunter noch einmal seinen Dank aus – der Bezirksligist habe durch sein kurzfristiges Einspringen das Turnier sportlich zusätzlich bereichert. Und FC-Spielertrainer Julien Wossmann gab das Lob zurück: „Das Turnier war super organisiert, es hat riesigen Spaß gemacht.“

Zahlen und Randgeschichten

Abseits der bloßen Platzierungen lieferten die Fußballer beim Herd-Cup in Süpplingen weitere Fakten und Randgeschichten. Einige davon haben wir hier kurz zusammengefasst.

65 Treffer bekamen die Zuschauer in der regulären Spielzeit der insgesamt 19 Turnierpartien zu sehen. Das macht einen Schnitt von 3,42 Treffern pro Spiel. Torreichste Begegnungen waren der 4:3-Erfolg des FC Schunter gegen den MTV Frellstedt in der Vorrunde und der 6:1-Sieg der SV Lauingen Bornum im Halbfinale über den TSV Germania Helmstedt. Die SV war mit 19 Treffern auch das torhungrigste Team beim Herd-Cup.

Top-Torjäger war nicht ein einzelner Spieler. Gleich acht Akteure lagen am Ende gleichauf: Raphael Spilker, Robin Jaworski, Joscha Frohbart, Tim Schulze und Andre Thielecke (alle SVLB), Dominik Claus, Fynn Rüscher (beide Schunter) sowie Lukas Blank (Helmstedter SV) erzielten jeweils drei Treffer.

Als Schiedsrichter waren Torsten Wächter (TSV Germania) und Stefan Schmalz (SV Lauingen Bornum) im Einsatz. Sie hatten die Spiele weitestgehend im Griff – bis auf einige wenige Szenen verlief das Turnier allerdings auch fair.

Sechs Zeitstrafen mussten die beiden Unparteiischen insgesamt verhängen, wobei sie zwei infolge von kleineren Rangeleien aussprechen mussten, drei nach Foulspielen und eine aufgrund eines Regelverstoßes beim Torwartwechsel.

Spielende Trainer gab es sowohl beim FC Schunter (Julien Wossmann) als auch beim TSV Germania Helmstedt (Nils Schräder) zu bestaunen. Während sich Schräder mangels verfügbarem Keeper zwischen die Pfosten stellte – was er auch schon in der Hinrunde der Kreisliga einmal getan hatte –, lief Wossmann als Feldspieler auf. Aus dem Spiel heraus gelang ihm zwar kein Treffer, im Neunmeterschießen des Halbfinals gegen Frellstedt verwandelte er als erster FC-Schütze aber ganz sicher.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de