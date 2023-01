FC Heeseberg verteidigt seinen Hallentitel in Sickte

Topstart ins neue Sportjahr: Fußball-Bezirksligist FC Heeseberg hat das vom MTV Dettum nach dreijähriger Pause erstmals wieder veranstaltete Hallenturnier um den Elm-Asse-Cup gewonnen und damit seinen Titel aus dem Jahr 2020 erfolgreich verteidigt.

Insgesamt 14 Mannschaften, zunächst aufgeteilt in zwei Gruppen, waren in der an allen drei Turniertagen voll besetzten Sickter Sporthalle an den Start gegangen. Zum Auftakt lösten in der Vorrundengruppe A die SG Remlingen/Denkte, der SV Kissenbrück, der TuS Cremlingen (alle Nordharzliga) sowie Gastgeber MTV Dettum (1. Nordharzklasse) ihre Endrundentickets.

Am Freitag griff dann der FC Heeseberg ins Geschehen ein und gewann vor 340 Zuschauern sein erstes Spiel der Gruppe B gegen die SG Roklum-Winnigstedt knapp mit 2:1. Die Mannschaft von Trainer Michael Grahe gestaltete vier ihrer weiteren fünf Partien siegreich, darunter ein 6:2 gegen den Bezirksliga-Konkurrenten TSV Sickte, und wurde Gruppensieger. Nur der starken Ü32 der FT Braunschweig musste sich der FCH beugen (1:2).

Im Elfmeterschießen sichert sich Heeseberg den Titel

Am Samstag folgte die Endrunde der acht besten Teams. In der Gruppe A zogen Braunschweigs Altherren-Kicker und die bis dahin ungeschlagene SG Remlingen/Denkte ins Halbfinale ein – sie sollte dann Gegner des FC Heeseberg werden. Der sicherte sich mit Siegen gegen die SG Sickte/Hötzum (4:1) und Dettum (2:1) sowie einem 1:1 gegen Cremlingen Platz 1 in Gruppe B.

In der Vorschlussrunde verlief das Duell mit Remlingen/Denkte lange ausgeglichen, am Ende behauptete sich der FCH aber knapp mit 2:1 und bekam im Finale die Revanche gegen die Ü32 der Freien Turnerschaft, die im Halbfinale Nordharzligist Cremlingen mit 2:0 bezwungen hatte. Das Endspiel begann vielversprechend für Heeseberg: Nach fünf Minuten führte der Bezirksligist durch Tore von Florian Naumann und Fabian Romeike mit 2:0.

Doch die Braunschweiger „Oldies“ drehten auf und kamen durch Stephan Schäfer und Vince Heitmann zum Ausgleich. Da es bis zum Ende der regulären Spielzeit beim 2:2 blieb, musste das Neunmeterschießen über den Turniersieg entscheiden. Nachdem Naumann, Heitmann und Romeike getroffen hatten, scheiterte der zweite FT-Schütze. Nico Böhm behielt anschließend die Nerven und schoss Heeseberg zum erneuten Cup-Sieg.

„Meine Jungs haben eine gute Leistung abgeliefert. Ich hoffe, sie nehmen das Positive jetzt mit in die Wintervorbereitung und wir können uns in der Rückrunde stabilisieren“, lautete das Fazit von FC-Coach Michael Grahe.

