Mirko Quoll bläst zur Aufholjagd

Der Start in die Rückrunde hätte für Tischtennis-Landesligist Vechelde kaum besser laufen können. Die Arminen knöpften dem hoch favorisierten VfL Oker in der zum Bersten gefüllten kleinen Sporthalle am Schützenplatz ein völlig unerwartetes 8:8-Remis ab. Nach der Statistik hätte das Rempe-Sextett...