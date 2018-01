Drachen fahren lockeren Heimsieg ein

Mit einem deutlichen Heimerfolg unterstrich die SG Zweidorf/Bortfeld ihre Ambitionen auf die Meisterschaft in der Handball-Landesliga. Zu Hause weiterhin verlustpunktfrei war es erneut der Angriff, der die Quote in eigener Halle auf durchschnittlich 32 Treffer schraubte. Und die Abwehr der Drachen...