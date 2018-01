Zweidorfer Rumpfteam hält gut mit

Mit einem Minikader musste die SG Zweidorf/Bortfeld den Jahresbeginn in der Handball-Landesliga der Frauen bestreiten. Durch die fünfte Niederlage fielen die Drachen nah an die Abstiegsränge zurück. „Wir haben gut gekämpft, sind aber erneut an unserer eigenen Hektik gescheitert“, sagte Trainer...