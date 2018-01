Entspannter Nachmittag für SG

Zweidorf/Bortfeld und die HSG Nord sind ihrer Linie in der Handball-Regionsoberliga treu blieben. Während die Drachen in diesem Derby in eigener Halle weiterhin unbesiegt blieben und ihren dritten Tabellenplatz verteidigten, setzte sich der Abwärtstrend bei der HSG mit der vierten Niederlage aus...