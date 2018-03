Kleinschmidts alte Liebe

In Braunschweig geboren, aufgewachsen in Lehndorf und dort mit sechs Jahren dem TSV beigetreten: Der kleine Dennis Kleinschmidt wollte Fußball spielen und trainiert mittlerweile einen Verein in der Fußball-Landesliga. Mit dem SV Lengede trifft der 29-Jährige auf seinen Jugendklub. ...