In Schwung kommen mit Zumba in Groß Ilsede

Groß Ilsede Die VTU Groß Ilsede startet am Donnerstag, 5. April, einen neuen Zumba-Kursus. Immer donnerstags kommen die Teilnehmer ab 20.15 Uhr in der Sporthalle am Schulzentrum richtig in Schwung. Die zehn Einheiten kosten für Vereinsmitglieder 20 Euro und für Nichtmitglieder 50 Euro. Eine Anmeldung ist nicht...