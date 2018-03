TSV Sonnenberg gewinnt 3:0 gegen Bortfeld

Sonnenberg Die erste Standortbestimmung in der 1. Fußball-Kreisklasse ging am gestrigen Donnerstag an den TSV Sonnenberg. Das Team setzte sich am Ende noch gegen Bortfeld durch. Das Kreisligaspiel Münstedt gegen Dungelbeck fiel doch noch aus. TSV Sonnenberg – TB Bortfeld 3:0 (1:0)....