Sportregion bildet Trainer in schwieriger Lebenslage aus

Die Sportregion Hildesheim/Peine/Salzgitter bietet eine zielgruppenspezifische Ausbildung für C-Übungsleiter Breitensport an. Diese findet zwischen dem 29. September und dem 20. Oktober in Hildesheim statt und wird in Kooperation mit dem Jobcenter Hildesheim und weiteren Partnern durchgeführt. Die...