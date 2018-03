Aufstieg der Reserve wäre schwer tragbar

Ein wenig überraschend steht die Lengeder Fußball-Reserve in der Kreisliga Peine in der Spitzengruppe. Nachdem in der vergangenen Saison erst am vorletzten Spieltag der Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht wurde, steht nun der vierte Platz zu Buche. Unser Mitarbeiter Lukas Everling sprach mit...