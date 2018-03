Weißer: Die wollen wohl keine Dorfvereine

Der SV Grün-Weiß Vallstedt hat nach der Abmeldung der Fußballer längst ein neues Aushängeschild. Das Volleyballteam schaffte es in den vergangenen drei Jahren von der Verbandsliga bis in die Regionalliga. Und auch, wenn der Sprung in die nächsthöhere Spielklasse ausblieb, kann man die abgelaufene...