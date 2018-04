Torfestival in Adenstedt

Björn Bendrick, Philipp Kunze und Aleksej Palnikow hatten den TSV Sonnenberg mit dem 3:0 in Rosenthal schon am Donnerstag an die Spitze der 1. Fußball-Kreisklasse geschossen. Adenstedt mit dem Heimsige gegen Wedtlenstedt nach. SG Adenstedt – MTV Wedtlenstedt 5:4 (2:1)....