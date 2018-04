Der NFV bildet Junior-Coaches an der IGS Lengede aus

Regelmäßig findet die Ausbildung zum Schulsportassistenten geleitet von der Sportjugend Peine in Lengede statt. Ein ganz ähnliches Angebot bietet nun der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) an. Ebenfalls in der Gemeinde im Südkreis – genauer gesagt an der IGS Lengede – sollen vom 24. bis zum 27....