Peine bleibt in der 2. Liga und verstärkt sich

Das Zittern beim VfB/SC Peine hat ein Ende: Das Badmintonteam spielt auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga Nord. Durch den Aufstieg von Blau-Weiß Wittorf, das sich in der Relegation durchgesetzt hat, muss mit Blau-Weiß Solingen nur ein Team den Weg in die Regionalliga antreten. Die...