Pokale gehen an vier verschiedene Vereine

181 Mannschaften nahmen in diesem Jahr am Pokalwettbewerb des Tischtennis-Kreisverbandes Peine teil. 16 davon schafften es in die Endrunde, die am vergangenen Samstag in der Peiner BBS-Halle stattfand. Genauer gesagt waren es 15, denn die Damen des SV Anker Gadenstedt sagten kurzfristig ab....