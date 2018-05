Pfeil-Comeback trifft Mainka

Am Ende haben die Broistedter Pfeile noch einmal alles reingeworfen und einen wichtigen 3:2-Derbysieg in der Fußball-Bezirksliga 2 eingefahren. Leidtragender war der TSV Wendezelle, der wegen „einer taktischen Glanzleistung“ verlor, so der enttäuschte Trainer Thomas Mainka sarkastisch: „Wir haben...