Handballfinale mit viel Paprika

Duell der Heizungsbauer. Das Spiel seiner Wendezeller Bezirksliga-Fußballer verpasste Keeper Sven Kiontke am vergangenen Wochenende. Warum? Er hielt sich in England auf, aber nicht im Urlaub. Die Firma Viessmann, der Arbeitgeber des Heizungsbauers Kiontke, initiierte in Huddersfield ein...