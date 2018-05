Jugend schlägt bei der Kreisendrangliste auf

Die Sporthalle am Lafferder Busch ist an diesem Wochenende Schauplatz der Kreisendrangliste für die Peiner Tischtennis-Jugend. Am heutigen Samstag starten ab 10 Uhr die männliche und die weibliche Jugend, so wie die Schülerinnen und Schüler B. Am Sonntag sind die Sportler der Klassen A und C...